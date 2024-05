Realizaron un taller destinado a madres: “Cuidarme para cuidar”

Se realizó un taller “Cuidarme para cuidar” destinado a madres de bebés hasta dos años. El encuentro se realizó en calle Corrientes 486, de Paraná.

“El taller surgió con la idea de conmemorar la salud materna, que se conmemora durante mayo. Compartimos con las compañeras térmicas para trabajar sobre la maternidad”, dijo la Licenciada en Psicóloga, María Verónica Quinodoz, a Elonce al sostener que el lema del taller era Cuidarme para cuidar .



“El objetivo era trabajar de modo vivencias en estrategias y herramientas de autocuidado”, expresó y amplió que “estamos convencidas que la salud mental materna, no es solo cuidarse en el embarazo y parto, sino que también lo que sigue después de estas etapas. Las mamás están muy comprometidas y deseosas de pensar y abordar estas temáticas”.



En este sentido, profundizó que durante el taller también se hizo hincapié en profundizar cómo la maternidad “transforma la vida de las mujeres y la importancia del autocuidado para poder cuidar”.



En tanto, a la médica psiquiatra, Jorgelina De Martini, mencionó que “la OMS tiene una estadística que una de cada cinco mujeres sufre un trastorno mental prenatal. Además, hay un 75 por ciento de las mujeres que no consulta”. “Estas cuestiones tiene repercusiones en la familia, pareja y el hijo. Es por ello que eso que estos espacios de ayuda y contención”.



“Lo importante es entender que es un momento de tensión psíquica y requiere acompañamiento, no solo de su pareja y familia, sino que en toda la sociedad. Algo clave para el desarrollo de los niños”, cerró.