Orquesta Sinfónica brindará concierto del Seminario Internacional Gustav Mahler

La presentación será el sábado, a las 20.30, en La Vieja Usina. Asistirá a la función una delegación de Ubajay, a través del programa Por primera vez en el concierto. Ante la importante afluencia de público, se implementará una nueva modalidad para el acceso a la sala con el fin de garantizar la comodidad y seguridad de los espectadores.



La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindará el segundo concierto de cierre a realizarse como parte del Seminario Internacional Gustav Mahler, auspiciado por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), del que participan nueve jóvenes directores de siete países. La actuación tendrá lugar el sábado 18 de mayo, con entrada gratuita, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná, desde las 20.30. En esta oportunidad se contará con la presencia de dos solistas vocales como invitados: la mezzosoprano Alejandra Malvino y el tenor Enrique Folger. Se interpretará el 1er. movimiento de la Sinfonía N° 4 y La Canción de la Tierra de Gustav Mahler. Acerca del Seminario La actividad pedagógica se desarrolla en Paraná, entre los días 8 y 18 de mayo. Participan nueve jóvenes promesas de la dirección orquestal provenientes de diferentes países de América y Europa: Nicolás Ravelli Barreiro (España), Lorena Escolar (España), Andre Bachur (Brasil), Camilo Rojas (Colombia), María Bazou (Grecia), Trajan Muryn (Polonia), Ezequiel Fautario (Argentina), Olga Polowczyk (Polonia), y Pedro Baeza (Chile). Los participantes seleccionados cuentan con clases teóricas a cargo del director artístico de la Sinfónica provincial, Mtro. Luis Gorelik, y prácticas junto al organismo orquestal.



Las palabras introductorias del programa del Seminario pertenecen del director artístico de la Sinfónica y versan acerca de la importancia del evento al tomar las obras de Gustav Mahler como objeto de estudio y experimentación, por un lado, y reconocen el importante papel de los integrantes de la OSER para poder concretarlo. Una mención especial tiene para el público entrerriano, a quién agradece el acompañamiento a cada actuación. El texto destaca una afirmación del mismo Maher: "Una sinfonía debe ser como el mundo. Debe contenerlo todo". Espectadores de otras localidades En conciertos de la Sinfónica participan personas que por primera vez asisten a una presentación de la orquesta provincial. En la función del 11 concurrió una delegación de San Salvador. Este nuevo concierto propone la visita de una delegación de la ciudad de Ubajay. La actividad se realizará en el marco del programa Por primera vez en el concierto, instrumentado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el fin de posibilitar la asistencia de entrerrianos que no hayan tenido antes la oportunidad de ver y escuchar a la OSER. Nueva modalidad A partir de este sábado, en los conciertos de la OSER se implementará una nueva modalidad para el ingreso de público a la sala de La Vieja Usina con el fin de garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. La sala se abrirá a las 20 horas y cuando se complete el aforo, se cerrarán las puertas de ingreso hasta que finalice la función.



La medida responde a la importante cantidad de público que se ha registrado en los últimos conciertos y que ha desbordado ampliamente la capacidad de la sala, debiendo permanecer decenas de personas de pie, sentadas en el piso o apretujadas sobre los ingresos. La intención es evitar molestias y riesgos, y posibilitar el disfrute pleno de los conciertos por parte de los espectadores. Sobre Alejandra Malvino Nació en Buenos Aires, es Licenciada en Fonoaudiología, egresada de la Carrera de Canto y Maestría del Instituto Superior del Teatro Colón. Desde 1994, participa en carácter permanente como solista en las temporadas líricas del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata. También ha estado en la mayoría de los teatros líricos de Argentina. Ha ofrecido numerosos conciertos del variado repertorio sinfónico vocal junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Bs As, orquestas sinfónicas de Argentina y de Latinoamérica. Fue convocada por el Mtro. Daniel Barenboim para la realización de "El sombrero de tres picos" (Falla) junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo su dirección en San Pablo y Buenos Aires (2000). Cuenta con una vasta trayectoria y experiencia en distintos escenarios internacionales. Acerca de Enrique Folger Nació en Buenos Aires, estudió en el Conservatorio "Manuel de Falla" con M. Arrillaga, posteriormente con L. M. Bragato, R. Ochoa, J. Anzorena, N. López, R. Rosa, G. Opitz y N. Falzetti, y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con R. Sassolla, R. Curbelo, E. Collado, B. D´ Astoli, R. Censabella y M. Esoin, perfeccionándose luego con G. Alperyn, S. Cardonnet y R. Zouzulia.



Para BAL participó en las producciones de Macbeth, Rigoletto, Der Freischütz, Ariadne auf Naxos, Evgeny Onyeguin, Der fliegende Holländer y Madama Butterfly. Ha interpretado los principales roles para su cuerda en Don Giovanni (Gazzaniga y Mozart), Die Zauberflöte, Nabucco, La traviata, Madma Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot, Carmen, Don Quichotte, Manon, Romeo et Juliette, Diálogos de Carmelitas, L´enfant prodigue, Le pouvre matelot, Le rossignol, El murciélago, El conde de Luxemburgo, entre otros. Participó en producciones en Europa, América, Japón, y festivales como el Maggio Musicale Fiorentino, el Salzburg Festspiele, el Martha Argerich, el de Ópera de Gran Canaria; las galas del 60º Aniversario de Radio Nederland Wereldomroep en el Concertgebouw (Amsterdam) y del Centenario del Teatro Colón (Buenos Aires), junto a grandes personalidades del mundo musical.