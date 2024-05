Financiarán proyectos productivos o de servicios a jóvenes entrerrianos

La Dirección de Juventud y Niñez perteneciente a la Secretaría de Políticas del Cuidado de la cartera de Desarrollo Humano presenta el programa La Juventud Emprende en el marco de la estrategia del gobierno provincial de acompañamiento a los jóvenes entrerrianos que, en este caso, desean emprender, producir y ofrecer sus servicios y a quienes se procura brindar la posibilidad de contar con más herramientas para potenciar su desarrollo futuro.Esta línea apunta a jóvenes que desarrollen emprendimientos sobre actividades productivas y servicios no profesionales y que, paralelamente, cumplan los siguientes requisitos excluyentes: Tener entre 18 y 35 años de edad; tener domicilio en Entre Ríos; no ser beneficiario de ningún otro programa del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos; no contar con un empleo en relación de dependencia.El programa tiene por objetivo acompañar e impulsar a jóvenes que realicen actividades económicas, productivas y de servicios no profesionales, a través de la entrega de aportes y el dictado de capacitaciones.Puntualmente mediante esta línea se procura financiar, a través de un aporte no reintegrable de hasta 250 mil pesos, los proyectos que presenten jóvenes en situación de vulnerabilidad, destinados a desarrollar actividades económicas a través de emprendimientos productivos o de prestación de servicios no profesionales; y brindar capacitaciones para impulsar las habilidades comerciales en los jóvenes que deseen impulsar sus propios emprendimientos.El monto recibido podrá ser utilizado en su totalidad para gastos de capital o para gastos corrientes, en consonancia con lo declarado en la documentación a presentar por parte de los interesados.La inscripción se realiza en el siguiente link: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/buscador/tramite?2368