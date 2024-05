“El testimonio de Taty Almeida para los jóvenes es importantísimo”

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estará en la capital entrerriana desde el miércoles hasta el viernes. Almeida participará de varias actividades referidas a Derechos Humanos y dos fueron declaradas de interés por la Cámara de Diputados.Desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de mayo Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, estará en Paraná y será recibida por la Re-Vuelta de las Viejas junto a la Multisectorial de DDHH.“Somos una grupa de mujeres, que venimos de distintos lugares y espacios, con algo que nos identifica: la Defensa de los Derechos Humanos y el feminismo”, dijo una referente a Elonce al sostener que siempre charlamos sobre los temas, realizar diversas actividades”.En este sentido, reflexionó que “desde que está en el Presidente Milei, hemos visto una avanzada de la derecha, sobre la lucha en torno a los derechos humanos: se habló de no investigar todo lo que aún resta en torno al golpe Militar, el posible indulto a los genocidas, la desarticulación del museo de la Esma”.En esta misma línea, expresó que “tras vivir todas estas cosas, comenzamos a charlar sobre qué podíamos hacer al respecto y surgió la idea de que Taty venga a Paraná en torno a la presentación de la documental de su vida”.“Poder charlar con Taty es importantísimo, queremos que la juventud conozca la experiencia de la lucha de estas mujeres”, sostuvo.: Se proyectará el documental “Taty Almeida. Historia de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora” del docente y realizador Claudio “Pipo” Sautu. Allí la homenajeada dará una charla y se realizará una conferencia de prensa en el Auditorio Rodolfo Walsh (Bs. As. 389) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.Esta actividad fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el proyecto fue escrito por Estefanía Cora (PJ) y entre los fundamentos se expresó: “Convoca a la ciudadanía de nuestra provincia a conocer y conversar en torno a una historia que atraviesa no sólo nuestro pasado, sino también nuestra actualidad”.: En homenaje a la marcha de los jueves, que realizaba la agrupación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires, se llevará a cabo una “Ronda de la resistencia” en Plaza Alvear. A partir de las 16.30 se hará una mateada en la sede de Agmer (Laprida 136).: Se inaugurará la calle “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, el punto de encuentro será en Av. Ejército y 16 de Septiembre. También se realizará una pintada de pañuelos blancos en el lugar.Esta actividad también fue declarada de interés legislativo por Diputados, el proyecto lo escribió la diputada Cora y fundamentó: “La designación de una calle en honor a estas figuras emblemáticas no solo constituye un acto de reconocimiento y homenaje, sino también un recordatorio perenne de los valores fundamentales que representan”.“Su lucha incansable por la verdad, la justicia y la memoria histórica no solo busca rendir tributo a sus seres queridos desaparecidos, sino también advertir contra la repetición de atrocidades similares en el futuro”, puntualizó la legisladora en la iniciativa.Lidia Estela Mercedes Miy Uranga “Taty”, es madre de Alejandro Almeida, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Alejandro fue una de las víctimas de la Triple A. Nació el 28 de junio de 1930 en la Ciudad de Buenos Aires. Se casó con Jorge Almeida con quien tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y María Fabiana.Alejandro nació el 17 de febrero de 1955. En el momento de su secuestro, a la edad de veinte años, trabajaba en Telam y en el Instituto Geográfico Militar y cursaba el primer año de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. El 17 de junio de 1975, Alejandro salió de su casa al anochecer y nunca volvió.En el año 1979, Taty se unió al grupo de mujeres que conformaban las Madres de Plaza de Mayo y desde ese momento su búsqueda estuvo asociada a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos.