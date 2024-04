UNER enseñará cómo fabricar repelentes naturales

En UNER habrá un taller de “Elaboración de repelentes naturales”. Estará a cargo de Lawen Cosmética Artesanal y se dará, este jueves 11 de abril, desde las 17, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación.



“Feria en la Facu”



En esa jornada, de acuerdo a lo dispuesto por Extensión Universitaria, se hará la denominada “Feria en la Facu” donde se ofrecerán alimentos artesanales y de producción local.



La Feria se iniciará a las 14:30 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).



Con el objetivo de fomentar la soberanía alimentaria, el comercio justo y la alimentación saludable, vuelve este espacio de encuentro entre emprendedores/as y consumidores/as locales”, destacaron en un comunicado al que accedió El Entre Ríos.



Allí, en el S.U.M. se ofrecerán frutas y hortalizas de estación; panificados, cosmética natural, cerveza artesanal, alfajores, mermeladas, yerba mate, plantines, entre otras cosas. Se realizará una vez más. La oportunidad de fabricar repelentes En el contexto de la Feria, además, habrá taller a la gorra, propuesta cultural (a las 18 estará Gabriel Achrem y sus coplas) y la biblioteca andante Pirí Hué. “Te esperamos en el S.U.M de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, entrada por Ricardo Rojas. Se agradece no ingresar con vehículos. No te olvides la bolsa de tela”, recomendaron.



El taller de “Elaboración de repelentes naturales” empezará a las 17. Sobre la propuesta, cabe destacar que se trata de un emprendimiento cuyas referentes son Miriam Ducasse que define a “Lawen” (proviene del mapuche Ngen-lawén) como “un emprendimiento especializado en la fabricación de cosmética y productos naturales para el bienestar físico y del ser”.



En tanto, la otra persona fue forma parte del emprendimiento es Eva Cajigas que se sumó “por el estilo de vida que busco”, afirmó en su presentación. “Logré el anhelado sueño de vivir en el campo donde me dediqué a la producción de hortalizas agroecológicas, flores comestibles y a la propagación de plantas aromáticas y medicinales”, marcó.