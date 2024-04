Conforman mesa para abordaje y prevención de adicciones en ámbitos laborales

El Ministerio de Gobierno y Trabajo a través de la Secretaría de Trabajo, Salud, Desarrollo Humano, Deporte y sindicatos que integran la CGT Entre Ríos, ponen en marcha un programa de formación y prevención de adicciones en ámbitos laborales.



Tras el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se refirió a la relevancia del programa ya que consideran como "muy importante hacer un abordaje integral” del ser humano y señaló: “Creemos que las adicciones, -cuando existe un flagelo en la escena de una sociedad- son muy complejas, porque no solamente afectan al ser humano, sino que también tiene una implicancia en todo el seno que contiene la persona, por eso creo que es bueno generar un núcleo y una red de prevención para que esa contingencia no ocurra”.



“Estamos trabajando coordinando con todos los sectores y con los gremios que es lo importante de este programa de política pública de Estado: que los sindicatos, los delegados o los dirigentes sindicales se conviertan en el día de mañana en los preventores. Esto implica una formación de formadores y creemos que esto es muy importante porque permite que el programa no se quede solamente en un módulo de cuatro, cinco o seis clases, sino que trascienda, y se siga multiplicando la prevención como una virtud y como una cultura”, sostuvo Troncoso.



Por su parte, José Carelli, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Seccional Paraná, precisó que hay una gran problemática a la que "no escapamos a esta realidad y donde tenemos que poner todo el esfuerzo en las adicciones, que no sólo perjudican lo laboral sino que perjudica a la familia y a la persona".



En este sentido, dijo que desde el rol que "cumplimos como organización gremial es una problemática que tenemos que afrontar y no la podemos hacer solo, necesitamos la unión de los otros gremios por eso la convocatoria fue para todas la CGT y todas las áreas de gobierno, porque es la única forma de salir adelante con semejante problema". Por lo que catalogó el encuentro como "sumamente positivo”.



El objetivo es avanzar en la formulación de una política en la que participen los gremios de trabajadores, quienes han manifestado su preocupación en esta materia, y diferentes reparticiones provinciales, así como articular con experiencias en marcha en otras provincias.



En este sentido, también conforman la mesa el Ministerio de Salud, a través de la dirección de Prevención y Control de Adicciones, Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Deportes y sindicatos que conforman la CGT. El programa Dicho programa estará destinado a quienes se denominan preventores, personas con capacidad para intervenir en casos de adicción y vincular a cada uno con la red de contención pública. Es decir, tiene por cometido que los delegados gremiales se capaciten como preventores, remarcando el trabajo intersectorial y la coordinación de esfuerzos entre los distintos organismos del Estado y los trabajadores.



Acompañará la iniciativa, Matías Dallafontana, licenciado en Psicología, impulsor del Proyecto Deporte Solidario con una larga trayectoria en prevención y tratamiento de adicciones.