La Capilla del Perpetuo Socorro organiza viaje a la peregrinación de Santa Rita

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Barrio Km. 5 ½ está organizando una Peregrinación a Santa Rita (Corrientes), para el 22 de mayo, con el fin de recaudar dinero y solventar gastos, que se originaron en el Gran Vía Crucis Viviente realizado el pasado Viernes Santo, el cual resultó con saldo negativo para la comunidad de la capilla.Organizadores del Gran Vía Crucis Viviente, de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro agradecieron profundamente a quienes hicieron posible la realización del tradicional Via Crucis, el pasado Viernes Santo y a quienes, de alguna forma, aportaron su grano de arena, para que la gran cantidad de personas que asistieron se retiraran agradecidos por el evento ofrecido.Más allá de atravesar una situación económica muy crítica, no queríamos dejar de hacer con mucho esfuerzo, el Gran Vía Crucis Viviente sin fines de lucro y con la entrada gratis. La obra tuvo un costo superior a los $ 3.860.000 pesos, mientras que la donación económica de Alcancías reunió $148.700 y más allá de recibir aportes económicos de Familias, del Municipio de Oro Verde y de la Vicegobernación, no se logró solventar los gastos, quedando una cifra negativa de $2.445.000.Igualmente, se agradece el Apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, secretaria de Cultura Provincial, Municipalidad de Paraná y diversas secretarias, Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos e Instituciones, que, con materiales diversos, se sostuvo dicho evento Único en la Provincia, con 32 años de Vida.Por ello, ante la necesidad de solventar deudas, la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, está organizando una Peregrinación a Santa Rita (Corrientes), para el 22 de mayo con un valor de $ 25.500.Los interesados en recibir más información, pueden hacerlo comunicándose al celular: 155-431800