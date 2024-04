Los desafíos de la Caja de Jubilaciones

Durante el primer trimestre de 2024, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (Cjper) alcanzó un logro financiero notable, recuperando más de 94 millones de pesos.



Se trata de 37 millones de pesos recuperados durante marzo y 57 de millones de pesos reintegrados en enero y febrero. Estas cifras no sólo destacan la eficacia y la dedicación de la administración actual, sino que también subrayan el compromiso firme de proteger los activos de los jubilados y pensionados de Entre Ríos.

Al respecto, el Presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, brindó detalles a Elonce sobre el estado del organismo y los objetivos futuros. Al referirse al logro financiero, mencionó que “estas acciones reafirman nuestro compromiso hacia una gestión transparente y responsable de los fondos previsionales y cada paso que damos está diseñado para asegurar un futuro más seguro y estable para nuestros beneficiarios”.





“Entre los objetivos es organizar el organigrama la carrera para acceder en la planta, tiene que ver con un orden de méritos, que no tiene nada que ver con la militancia y la familiaridad”, comentó.



Acto seguido, precisó que al momento hay 157 puestos de trabajo y no se dieron de baja ningún contrato, hay 15 de la gestión anterior. Además, aseguró que el organismo está trabajando perfectamente.



Al ser consultado por los objetivos del organismo, detalló que “el gobernador fue muy claro en que hay un primer gran objetivo y es defender tres pilares importantes: el 82% móvil, que la Caja siga siendo de la provincia y mantener las edades jubilatorias (57 para las mujeres y 62 para los hombres”.



“Se trabaja con los sindicatos para empezar a estabilizar y bajar el déficit de la Caja, pero manteniendo los derechos”, aseguró al sostener que si se avanza en todos los objetivos que se han planteado para generar una agenda de trabajo más los fondos que recuperemos de nacional “podríamos decir a fin de año que cambiaríamos la tendencia del déficit año tras año”, amplió.



Por otro lado, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de para derogar las “jubilaciones de privilegio”. Se trata de la Ley N° 4.506, que fue dictada el 11 de enero de 1965 y que establece pensiones vitalicias para los cargos de gobernador y vicegobernador.



Actualmente, ese beneficio representa un monto de unos $2,2 millones para quienes lo perciben.