El público colmó La Vieja Usina para escuchar a la Orquesta Sinfónica

Se realizó este sábado el segundo concierto de la temporada de la orquesta provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos; y la capacidad de la espaciosa sala del centro cultural resultó insuficiente ante la cantidad de espectadores.Personas de pie en los pasillos, otras sentadas en el piso y un grupo nutrido afuera, en la puerta de ingreso de la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, fueron parte del público del segundo concierto del año de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), realizado este sábado.La presentación contó con la dirección del músico invitado Emmanuel Siffert y la participación de uno de los exponentes mayores de la guitarra clásica latinoamericana, el paranaense Eduardo Isaac.Con aplausos extensos, que parecían no terminar, el público coronó el cierre de cada interpretación del programa, que incluyó obras de L. V. Beethoven, Obertura Leonora No.3; Joaquín Rodrigo, Fantasía para un Gentilhombre y Edouard Lalo, Sinfonía en sol menor.Entre los espectadores, que permanecían en silencio mientras la orquesta tocaba y la música llenaba la sala, se observaban niños y un importante número de jóvenes."Me gusta, amo la música. Vine con mi mamá", dijo Augusto, un adolescente que había logrado avanzar por el pasillo de ingreso y permanecía apretujado, de pie. Nora, una mujer mayor, estaba justo en la puerta principal sin poder avanzar. "No entra nadie más, no hay lugar", avisaba a quienes llegaban con intención de abrirse camino rumbo al interior, al tiempo que se extasiaba con la música. "Es un disfrute hermoso", afirmó.La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos es un organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la Provincia y el ingreso a sus actuaciones es libre y gratuito.En marzo, la orquesta comenzó la temporada 2024 con un concierto realizado el primer sábado del mes. En la oportunidad, los asistentes también llenaron la sala, pese a que era una tarde de lluvia copiosa, y escucharon la magnífica interpretación de obras de Franz Joseph Haydn, Joaquín Turina y Manuel De Falla, con la dirección de Luis Gorelik.La invitación ahora es para el próximo sábado 23, en La Vieja Usina, ubicada en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, de Paraná.