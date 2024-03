Comienzan los abordajes territoriales para gestionar becas secundarias

Este jueves 14 de marzo se atenderá de 8.30 a 13, en el Centro Cultural ubicado en Plaza Las Colonias de Cerrito. El próximo abordaje territorial se llevará adelante el lunes 18 de marzo en el mismo horario, en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), ubicado en Castilla Mira y Los Quebrachos de Viale.



Las inscripciones para que estudiantes del nivel secundario accedan a las becas se realizan exclusivamente de manera online, comenzaron el 1 de marzo y continúan abiertas. En este marco, el Becario realiza una atención directa en el territorio, en la cual se instruye sobre el proceso y se concreta la inscripción en los casos de que las personas interesadas concurran con la documentación requerida.



El director del organismo autárquico, Mariano Berdiñas, destacó la decisión de llegar con la atención territorial. "Entendemos la importancia de acompañar con las becas y servicios del Becario a los jóvenes para que puedan retomar y continuar sus estudios", dijo Berdiñas. Requisitos para la inscripción

Renovaciones



- Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2024.

- Boletín de calificaciones año 2023 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados).

- Titular de cobro: se mantendrá el titular vigente aún cuando el/la solicitante sea mayor de 18 años. En el caso de cambios se debe adjuntar: nota de solicitud de cambio de titular; DNI tarjeta ambos lados y Constancia de CUIL del nuevo titular. Becas nuevas

- DNI ambos lados (de el/la solicitante).

- Constancia de CUIL (de el/la solicitante).

- Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2024.

- Boletín de calificaciones año 2023 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados).

- Comprobantes de ingresos del grupo familiar según corresponda: trabajadores registrados, últimos dos recibos de sueldos de padres o tutores; jubilados, último recibo de jubilación; Asignación Universal por Hijo / otros planes sociales, ticket del último movimiento bancario con fecha 2024 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción); trabajadores no registrados deberán adjuntar declaración jurada realizada en la comisaría más cercana a su domicilio, en la que debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe; desocupados adjuntar Certificación Negativa Anses actualizada; y monotributista, constancia de opción AFIP donde figura la categoría.



*En caso de divorcio o separación de los padres del estudiante, deberán acreditar con la correspondiente documentación. Para el mismo caso, si existe cuota alimentaria, se deberá documentar.



- Menores de 18 años deberán consignar un/a titular para el cobro de la beca en el caso de resultar beneficiarios/as, para lo que deben adjuntar: DNI tarjeta ambos lados (del mayor responsable) y constancia de CUIL (del mayor responsable).



*En el caso de tener padres o tutores fallecidos se debe adjuntar el acta de defunción.



Los aspirantes deberán tener tres años de residencia en la provincia comprobable, como mínimo. En el caso de que esta situación no figure en el documento de identidad, deberá presentar los tres últimos boletines de calificaciones. Todos estos documentos, deberán fotografiarse y enviarse como archivo adjunto del trámite online dentro del mismo sistema.



El período de pago para el nivel secundario comprende nueve meses durante los cuales se abona la beca. Es decir, se paga desde mayo hasta noviembre de 2024 y luego se continúa en febrero y marzo del año siguiente, completando así el periodo del beneficio.