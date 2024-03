Desde CARU pidieron respetar la talla mínima de pesca

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), realiza periódicamente trabajos de relevamiento de los recursos ícticos del Río Uruguay. Dichos estudios indican que en coincidencia con las crecientes extraordinarias ocurridas recientemente entre octubre de 2023 y enero de 2024 en el río Uruguay, se ha registrado un período reproductivo de peces altamente exitoso. Esto se ha evidenciado por la presencia de grandes cantidades de individuos juveniles de especies de valor económico como sábalos, bogas, dorados y surubíes, durante las tareas de campo.Por este motivo se recuerda al público que desarrolla actividades de pesca en aguas de la cuenca del río Uruguay, que deben respetar estrictamente la normativa acerca de las tallas mínimas de captura de las especies mencionadas en la siguiente Tabla:Individuos por debajo de esas longitudes deben ser devueltos al agua sin excepción y no pueden ser comercializados bajo ningún concepto.Se insta a la población a tomar los recaudos necesarios para minimizar el daño a los ejemplares mencionados previo a su devolución al agua:- En lo posible use anzuelos sin rebaba o con la rebaba aplastada y copos aptos para la pesca y devolución. –- Evite golpearlos, mantenerlos colgando del anzuelo y tocar sus agallas. –- Proceda con rapidez. No pasee con el ejemplar fuera del agua.- Antes de liberarlo, intente las maniobras de recuperación realizando movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás con el ejemplar en al agua hasta que el ejemplar intente comenzar a nadar.- En lo posible libérelo lejos de la orilla. –- Ante la duda de su capacidad de sobrevivencia, libérelo de todas formas y evite infracciones.El cuidado de los ejemplares pequeños en oportunidad de un escenario tan favorable puede constituir una inmejorable oportunidad de expansión de los tamaños de las poblaciones de peces a futuro, en especial luego del período de bajante ocurrida en años recientes.