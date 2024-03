Realizaron PAP sin turno previo en el Centro de Salud Humberto D’Angelo

El Centro de Salud Humberto D’Angelo llevó a cabo una jornada de pruebas de Papanicolau este sábado, con el objetivo de detectar enfermedades tempranamente en las mujeres de la comunidad. La iniciativa busca facilitar el acceso a este importante examen médico.En este marco, la Obstetra Melisa Martínez explicó aque los exámenes de Papanicolau se realizaron de 9 a 12 horas sin necesidad de turno previo. “Observamos que muchas mujeres no podían acudir al sistema debido a sus responsabilidades familiares o laborales. Por eso, decidimos ofrecer esta opción los sábados”, señaló.En total, se atendieron 14 mujeres durante la jornada. Algunas de ellas no habían realizado el Papanicolau en una década, mientras que otras acuden regularmente para sus controles anuales. “Es fundamental que las mujeres mayores de 40 años, que son nuestro grupo objetivo, no dejen de realizarse estos estudios. La detección temprana es clave”, enfatizó la obstetra.Asimismo, Martínez recomendó que las mujeres comiencen a realizarse el Papanicolau desde el inicio de su vida sexual o a partir de los 21 años si aún no han mantenido relaciones. “Este examen puede detectar células precancerosas que, si no se tratan, pueden evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino”, advirtió. La iniciativa continuará realizándose una o dos veces al mes, adaptándose a la demanda de la comunidad.