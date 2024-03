Sociedad Se realiza hoy el paro de mujeres con marchas en distintas ciudades entrerrianas

El sindicato de Empleados de Comercio de Paraná reconoció a las mujeres en su día a través de la entrega de un presente en la sede de calle 9 de Julio 45.“No es un feliz día, es una conmemoración a las mujeres”, indicó ala secretaria de la Mujer, Claudia Giménez, quien prestaba servicio para una empresa de limpieza y hoy está detrás del mostrador en la atención al público en la sede sindical.“Este día no es un festejo, sino una conmemoración”, reafirmó el secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto. “El sindicato tiene más de cinco mil afiliados, de los cuales, más de dos mil son mujeres; es una representación muy importante en Paraná”, aseguró.“La mujer tiene gran participación y la historia de las luchas sindicales está vinculada a muchas conquistas para las mujeres, como el tiempo de lactancia, la posibilidad de tener una licencia pre y post parto, el acogerse a una indemnización; pero quedan pendientes cuestiones que hay que probar, como el acoso, la persecución y la no igualdad”, reconoció.Y aclaró: “En nuestro convenio de trabajo, si uno es vendedor, tanto hombres como mujeres, se gana lo mismo; pero en la medida en la que se escala, muchas veces, la mujer es discriminada en el sentido de que gana menos”. “La jerarquía se está siendo reconociendo, pero todavía no se está logrando la paridad de género”, acotó al respecto.