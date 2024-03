Inscriben a cursos de canotaje y SUP que brindan en Paraná

La Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en aguas abiertas (ECENAA) de Paraná a través decomunicó que están abiertas las inscripciones para los cursos de canotaje y SUP de cara a la temporada 2024.“Arrancamos con las inscripciones el lunes. La idea es que para esta temporada se inscriban más chicos, ya que van a seguir algunos del año pasado y estamos con expectativas. Ahora nos sumamos con SUP donde trabajaremos juntos”, manifestó Pablo Taulada.Además, acotó: “Pueden inscribirse chicos de 12 a 17 años y es gratuito porque entran en el rango de la Subsecretaría de Deportes. El único requisito que pedimos es saber nadar, pero igualmente contamos con todas las precauciones como chalecos y botes”.En tanto, Misol Rosso, profesora de SUP, comentó: “Esta disciplina ya existe en la Escuela Municipal, pero lo da la profesora Érica Riera con la modalidad para adultos y esta vez, será el primer año que se dé para adolescentes. Estamos contentos de que el río sea una base para el deporte”.“El horario de inscripción es de 14 a 17 horas en la Escuela de Canotaje. El 18 de marzo comenzamos y dura todo el año”, finalizó.