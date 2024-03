Se desarrolló una proyección de cine regional y nacional en María Grande

Propuesta y objetivos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), ofreció de manera gratuita una función de cine al aire libre en el anfiteatro municipal de la Plaza Rojas de María Grande, departamento Paraná. La actividad se enmarcó en el programa CineMóvil que difunde producciones entrerrianas, regionales y argentinas.“Ver una película en pantalla inflable me hizo recordar la época de nuestra infancia, cuando nuestra mamá nos llevaba al cine luego de aprobar las materias cada trimestre. Era todo un evento familiar, de esos que quedan en la memoria para siempre”, explicó Matilde, una de las vecinas que se acercó a la proyección del largometraje “Gilda, no me arrepiento de este amor”, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Lorena Muñoz.El CineMóvil, una propuesta cultural que fomenta el acceso federal, libre y gratuito a producciones audiovisuales entrerrianas, regionales y nacionales, reconstruye el hábito colectivo de una sala de cine y promueve el desarrollo comunitario y cultural. En esta oportunidad, en su última función de verano, la actividad se efectuó al aire libre, con el objetivo de que plazas y espacios públicos sean el punto de encuentro de la ciudadanía.“Recuerdo cuando murió Gilda. Fue conmovedora la despedida popular y especialmente la masividad posterior, con sus fanáticos en sus santuarios”, expresó Zulema, que se acercó a la plaza con sus nietos. “Nunca habíamos visto una tele tan grande”, contó uno de ellos, Matías, que comenzó tercer grado de la escuela primaria.La proyección, articulada entre la Secretaría de Cultura provincial con la municipalidad de María Grande, arrancó el viernes, luego de las 20.30, con una amplia respuesta del público. “Nos sorprendió la pantalla, la imagen y el sonido. Es muy bueno que se den estas oportunidades, especialmente para quienes no vivieron la época del cine y con títulos argentinos, que muchas veces no están en la tele o en plataformas pagas”, comentó Marcos, docente de escuelas rurales.El programa CineMóvil incluye pantallas de cine, proyectores, sonido y una compilación de cortometrajes, largometrajes, documentales y ficciones regionales y nacionales. En su itinerario, recorrió escuelas, clubes, residencias socioeducativas, centros culturales, salones de usos múltiples, hospitales de salud mental, centros integradores, residencias para adultos mayores, espacios para personas con discapacidad y peñas culturales.El CineMóvil del IAER (organismo que depende de la Secretaría de Cultura) llevará adelante el programa El Cine en la Escuela, con el propósito de generar distintas funciones en establecimientos educativos rurales, de nivel primario y secundario, de los distintos departamentos entrerrianos, construyendo la cultura como un derecho y aportando a la continuidad pedagógica de las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes.