Dengue: ante el aumento de los casos, Gualeguaychú reactivó el COES

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico encabezó en la tarde del jueves la reunión presencial del COES. Durante la misma se realizó un abordaje de la situación epidemiológica de la ciudad a partir del crecimiento de casos positivos y casos en estudio de dengue.En los últimos días el reporte epidemiológico semanal, elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, declaró a Gualeguaychú entre las zonas con brote de dengue. La ciudad cuenta con 40 casos activos de la enfermedad y más de 70 casos que se encuentran en estudio.Los especialistas realizaron un profundo análisis del crecimiento de casos de dengue en la ciudad, las condiciones que generaron los brotes y las acciones que se están desarrollando para controlarlos y evitar nuevos contagios.A su vez se planificó una profundización de las líneas de acción y la intervención en el territorio para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la limpieza de los hogares, patios y terrenos baldíos.Durante el encuentro los especialistas insistieron en remarcar que el tratamiento con insecticidas adulticidas tiene como objetivo cortar el ciclo de transmisión de la enfermedad del dengue a través de la disminución de los mosquitos adultos pero no así sus huevos o sus larvas.Está acción no tiene poder residual y debe ser acompañada por acciones de control focal, eliminación de inservibles (cacharros, tarros, materiales en desuso, etc). Sin estás acciones, el tratamiento con adulticidas resulta ineficaz e insuficiente para controlar un brote en curso.Cabe destacar que la medida principal y más efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes Aegypti consiste en la eliminación de criaderos, desechando o tapando recipientes que acumulen agua.