Se realizó la cuarta edición de la Velada Tanguera en el club Tiro Federal

El Club Tiro Federal fue el escenario perfecto para la cuarta edición de la Velada Tanguera, un evento que continúa ganando popularidad entre los amantes del género en la ciudad.Oscar "Cacho" Gauna, organizador del evento, compartió con Elonce detalles sobre la velada. "La jornada es con micrófono abierto para que el que tenga ganas de cantar un tango, agarre el micrófono y lo haga en este lugar tan lindo", comentó."El Club Tiro Federal nos ofrece diferentes posibilidades y nosotros a eso le pusimos las ganas de invitar a todos aquellos que quieran cantar un tango. No necesitamos que sean profesionales, esto no es un concurso, es simplemente buscar al cantor que está en su casa", agregó.En este sentido, Gauna enfatizó la inclusión de una pareja de baile en cada show de micrófonos abiertos. "Hoy es especial porque viene una delegación paranaense de tango a deleitarnos con su baile también", anunció.La Velada Tanguera no solo busca entretener, sino también fomentar el crecimiento y la difusión del tango en todas sus facetas. "La idea es que el tango vuelva a crecer en todas sus facetas. El tango tiene la música como elemento fundamental, la danza y sus cantores", concluyó Gauna.