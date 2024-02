Concientizan sobre endometriosis e importancia de tener un diagnóstico temprano

El Programa radial “Un mate por una historia”, que se emite por Radio Costa, durante el mes de marzo –por el mes de la mujer- realizará entrevistas que aborden temáticas de importancia sobre la salud femenina. Este jueves, brindó un adelantó sobre los temas que tratarán y profundizaron sobre endometriosis.Cabe destacar que la endometriosis es un trastorno en el cual el tejido similar que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de ese órgano. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Además de ocasionar dolores y todo tipo de trastornos, esta enfermedad puede causar infertilidad.Al respecto, la conductora del programa, Analis Gallardo, expresó a Elonce que “queremos abordar temas que aporten algo a la salud”.En tanto, una paciente Soledad Osuna, sostuvo que “buscamos abrir debate y por qué no se habla con la endometriosis. Todas las mujeres, pero sobre todo las jóvenes, necesitan saber acerca de este tema y en el caso de que tengan la enfermedad, puedan arribar a un diagnóstico temprano”,En mi caso, tengo más de siete cirugías, algunas mal realizadas y no queremos que más chicas pasen por esto”.En tanto, otra referente del tema, Marianela Iglesias, mencionó que “el diagnóstico siempre es tardío. Dicen que hay que naturalizar el dolor, pero en realidad no es así, por eso hay que ir al médico y arribar a un diagnóstico”.“El porcentaje que lo padece es una cada diez mujeres. Además, una de las cosas más duras que tienen que afrontar las mujeres son las altas probabilidades de infertilidad, por eso cuando una de las pacientes llega al embarazo es una alegría”.