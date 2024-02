UTN mantiene abierta inscripciones a cursos y posgrados

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) amplió su oferta académica a ciudadanos entrerrianos y de otras provincias. En este caso, destacaron que se mantiene abierta la inscripción a cursos de idioma y oficio, como así también algunos posgrados.Martín Méndez, secretario de Extensión Universitaria, señaló: “Nosotros, en el mes de marzo, es una tradición en la facultar largar tradicionales cursos de extensión universitaria que se divide en cursos de idioma, de oficios como mecánica automotor y electricidad de motos y autos. Son cursos que ya nos caracterizan por ser parte de la idiosincrasia nuestra y de la tecnología que se estudia en las ingenierías”.Los requisitos para inscribirse son “ser mayor de 16 años, no necesariamente después de la secundaria terminada. Hay otra galería de cursos que tienen que ver con la informática, la programación y la robótica que también nos demandan chicos que están terminando la escuela secundaria y la edad no es limitante”.“Hay un cursado a distancia y la posibilidad de utilizar plataformas para video llamadas y clases que quedan grabadas. Tenemos italiano, portugués, francés, esloveno, ruso y versiones de inglés –lecto comprensión o para entrevistas laborales- que no duran más de cuatro meses”, informó.Por otro lado, aclaró que en mediados de marzo comenzará a verse más actividad de jóvenes en el inicio del cursado. Asimismo, señaló: “No todos los cursos tienen el mismo costo. Los de idioma serían los más económicos. Están en 13.500 pesos, bonificados para los que son comunidad UTN –estudiantes, graduados, docentes y no docentes-. Los de oficio rondan entre los $15.000 y $18.000, de acuerdo a la complejidad e insumos que lleven”.Los cursos de refrigeración, instalación de aire acondicionado o reparación de heladeras “tienen una salida laboral casi inmediata”.María Inés Mastaglia, quien está a cargo de posgrados, dio detalle de algunas carreras: “Hay algunas carreras que ya se han iniciado. Generalmente las de posgrado duran dos años, actualmente están dando la maestría en Minería de Datos y está abierta la inscripción en Ingeniería Gerencial y para la especialización en Ingeniería Estructural”. Comenzarán en marzo conjuntamente con especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Energía Renovable y la Maestría en Ingeniería a Control Automático estarán en junio y a distancia.