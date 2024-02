Facultad de Humanidades dio la bienvenida a 3.000 ingresantes

Testimonios de los estudiantes

La decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAYCS), María Gracia Benedetti, brindó las expectativas previo al discurso hacia los ingresantes: ““Formamos docentes de distintas ramas de las ciencias sociales y en todos los niveles educativos. Formamos en la rama del arte y la cultura, en salud mental y todos ellos están eligiendo carreras que tienen que ver con buscar mejorar su situación y su formación. Eso también nos llena de orgullo. Tiene un fin que trasciende lo individual, un fin colectivo”, amplió.Posteriormente, la titular del Decanato argumentó: “”.Sobre la formación que recibirán los ingresantes, Benedetti precisó que será “pedagógica, académica y tiene que ver con lo disciplinar, pero tiene que ver con esa formación en ciudadanía universitaria, que es la ciudadanía ampliada. El trabajo por los derechos, la educación pública por los derechos y los derechos humanos atravesando la formación que nosotros brindamos”.La secretaria académica, Marcela Cicarelli, hizo hincapié en el número de nuevos estudiantes: “Recibimos tres mil ingresantes en las distintas sedes de la Facultad que están situados en otras partes de la provincia. Los estamos recibiendo acá en Paraná, pero también en Gualeguaychú, Federación, Concepción del Uruguay, Concordia y realmente llevamos muchos años trabajando para este gran aporte que hacemos a la provincia con egresados y egresadas de carrera de campo de estudio tan importantes”.“Tenemos muchos proyectos en cada una de las sedes, convencidos y convencidas de que la educación universitaria es un derecho”, aseguró.Ante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública y en otros ámbitos, Cicarelli aseveró: “Recibimos con mucha preocupación como muchas otras noticias. La universidad pública es un lugar donde las comunidades académicas y científicas traen estos aires de poder pensar las cosas desde sus posicionamientos políticos y académicos. Preocupa la palabra prohibición y seguramente lo estaremos debatiendo en el interior de nuestra propia universidad y facultad”.Asimismo, señaló que la Facultad de FHAYCS “es pionera en el conocimiento de cuestiones que están ligadas a las cuestiones de género y los derechos humanos. Forman parte de nuestras políticas de nuestra universidad y nuestra facultad. Seguramente estaremos debatiendo que es noticia en el día de hoy”.Una joven que empezará la carrera de Profesorado en Artes: “Lo descubrí por la página. Estaba buscando universidades en Paraná porque soy de Rosario y me vine acá”.Otra joven optó por el Profesorado de Filosofía, opinó la decisión de su futuro académico: “Me ayudó a resolver algunos problemas que tenía en mi vida cotidiana y ahí me empezó a gustar”. También cuenta con el desafío de venir desde Diamante: “Al principio voy a viajar todos los días y es un poco complicado acostumbrarse al cambio”. En última instancia, reveló sus expectativas: “Tratar de que me vaya lo mejor posible”.La licenciatura en Psicología es otra de las carreras optadas por las ingresantes. Sobre la justificación, resaltó: “Tengo bastantes conocidos que terminaron la carrera y la verdad es muy interesante”. Viaja desde Santo Tomé y eligió la universidad pública “porque no tengo los recursos para pagar una privada”.Acompañante terapéutico es otra de las carreras en las que se anotaron, por la cual una alumna que cursará el primer año expresó: “Los psicólogos me han dicho que hacen falta los acompañantes terapéuticos”.