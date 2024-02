Proyectan implementar el turno tarde en los Jardines Maternales Municipales

Comenzaron las actividades en los 32 en los Jardines Maternales Municipales de Paraná y al 1º de marzo serán 1.500 los chicos que asistan a esos espacios de primera infancia.“Nos parece muy importante la labor municipal de atención de primera infancia. El niño que ingresa en el sistema educativo, habiendo tenido un jardín maternal anterior, ingresa con ventaja de conocimientos incorporados, de mirada, de integración con sus padres”, señaló la intendenta Rosario Romero en su recorrido por el jardín Maternal Compañeritos, ubicado en calle Illia 165.“Desde la Municipalidad fomentamos esta labor y agradecemos a los docentes y no docentes que trabajan en los jardines, que ponen mucho amor y empeño en esta tarea”, añadió.A los 32 jardines maternales municipales asisten bebés de 45 días hasta los tres años de vida. Además de las actividades pedagógicas, se brinda desayuno, almuerzo, postre y merienda. Las clases son dictadas por docentes, auxiliares y pasantes gracias a un convenio con UADER.“El 1º de marzo tendremos 1.500 chicos en los 32 Jardines Maternales Municipales de Paraná y el objetivo es abrir las puertas porque es un lugar de aprendizaje y donde ofrecer diferentes prácticas para poder contener a los niños”, comunicó ala subsecretaria municipal de Educación Formal y No Formal, Rita Nievas.Al dar cuenta de “reuniones y capacitaciones, además de trabajo proyectado para el año”, Nievas comentó que “entre los referentes de distintas áreas municipales, se proyectaron obras para los diferentes jardines” y dio cuenta de los trabajos finalizados en Semillitas de ilusión, Abejitas y Humito azul. “Y hay obras proyectadas para seis jardines”, completó.En la oportunidad, confirmó que se piensa en la posibilidad de implementar un turno Tarde en aquellos jardines con mayor demanda. “A todo lo que es demanda y necesidad, hay que darle respuesta”, sostuvo y explicó: “Desde el municipio estudiamos algunas situaciones, sobre todo, el tema de la matricula porque hoy hay una necesidad de tener a los niños en los jardines, entonces, pedimos a todas las directoras que no haya chicos en listas de espera”.Punto aparte, mencionó “la restructuración de personal para facilitar el traslado de las docentes a los jardines”.En tanto, la directora del Jardín Compañeritos, Claudia Hadmied, resaltó la labor que se desarrolla en los jardines: “Trabajamos la parte pedagógica con actividades recreativas, además contamos con profesores de educación física y de música”.