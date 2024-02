Representantes de cooperativas de servicios dialogaron con el ministro Troncoso

Representantes de cooperativas y mutualidades -de servicios de agua potable, energía, culturales, del agro y de trabajo- mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, este martes en la sede de VICOER en Paraná.“La propuesta de la reunión es generar una mesa de diálogo con las federaciones para transparentar la situación actual de cooperativas y mutualidades, conocer cuáles son sus necesidades e inquietudes y propuestas; a fin de asociarnos para optimizar recursos y gestionar trámites”, comunicó ala presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, María Laura Rinoldi.Se pretenden, entonces, encuentros periódicos en una mesa de diálogo “para volcar todo lo que sea compartido y construir colectivamente para promover y fortalecer al sector”. “Las cooperativas forman parte del entramado socio-cultural, educativo, económico y productivo porque a muchos lugares los servicios llegan a través de estas entidades”, fundamentó Rinoldi.Por su parte, la responsable de la Cooperativa Asociadas de Entre Ríos, Estela Etcheverría, explicó que la entidad a la que representa es una federación que nuclea a cooperativas de trabajo. “Todas las cooperativas tienen una doctrina que nos une y lo que resalta es la democracia a través de la división de poderes, con lo cual, es asociado no es un empleado, sino un socio-dueño de la cooperativa y como tal tiene derecho a votar en la asamblea”, sostuvo y aclaró: “Es una democracia participativa, que muchas veces no se ejerce, lamentablemente, porque los asociados no participan de la vida política de la cooperativa y esa es una falencia dentro del movimiento”.“Es un gran sistema de contención, con mucha flexibilidad, porque al no haber cargas sociales, cada uno retira de acuerdo a los excedentes que surgen; y, en época de crisis, todos se ajustan los cinturones”, expuso Etcheverría y destacó “la importancia del poder de reinventarse que tienen las cooperativas”.