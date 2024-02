UPCN lanzó su programa de Capacitación en Enfermería para el 2024

El Sindicato viene desarrollando un Programa Anual de Capacitación en Enfermería, cuyo temario renueva todos los años con los aportes y propuestas que presentan los propios trabajadores. “De este modo, UPCN toma la iniciativa en concordancia con la Ley 10.930, generando instancias de formación para que los enfermeros tengan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas”, destacó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



“En marzo se cumplirá un año de la reglamentación que permite la implementación de la Ley de Enfermería, por lo tanto, entendemos que ya se debe generar una continuidad en las capacitaciones, de forma que sea algo sostenido y permanente”, expresó la dirigente gremial. “UPCN ha avanzado enormemente en ese sentido, tenemos experiencia”, remarcó y adelantó que la intención “es que no sólo se desarrollen en Paraná sino también poder atender la demanda en los distintos lugares de la provincia”.



Comentó que para el Programa de Capacitación en Enfermería del Sindicato este año “ya hay 180 inscriptos, lo que habla de un interés de los trabajadores respecto a los temas que se están abordando”. Señaló también que “la agenda abarca aspectos que tienen que ver con la gestión, con la dinámica de trabajo y con estrategias nuevas para mejorar las prestaciones de servicio de enfermería”.



“Es un esfuerzo enorme del Sindicato, pero los tiempos nos exigen que la capacitación sea una parte fundamental de nuestro accionar cotidiano, tan importante como lo gremial o lo salarial, si bien corre por caminos diferentes. Por eso apostamos a la educación y la capacitación de los trabajadores”, resaltó Domínguez.



Al frente de este Programa se encuentra la Subsecretaria de Capacitación del Gremio, la Licenciada en Enfermería y Técnica Superior en Instrumentación Quirúrgica Patricia Sanabria quien, junto a un equipo, va analizando las perspectivas de capacitación en forma anual. Sanabria es además docente, supervisora de Atención Primaria de la Salud del Hospital San Martín de Paraná, e integra el Comité de Bioética de ese nosocomio, y las Comisiones Asesoras de las Leyes 10.930 y 8899 y de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Ley 10.930.



“El temario está actualizado. No siempre se limita a las mismas capacitaciones, sino que su contenido se va renovando. Esto es central porque además las capacitaciones tienen el reconocimiento del Ministerio de Salud, por lo tanto, es importante como antecedente”, expuso al respecto Domínguez.

Además, afirmó que “la capacitación es excluyente, un requisito para la recategorización, al igual que la evaluación de desempeño, sobre lo cual se está trabajando en la Comisión Asesora, de la que UPCN participa”.



“Nuestro Programa de Capacitación en Enfermería no es una expresión de deseo, sino un hecho concreto que se va consolidando y creciendo a través del tiempo”, resaltó la Secretaria Adjunta de UPCN y aseguró que esta iniciativa se sigue nutriendo todos los años con “las ideas, propuestas y necesidades que van planteando los propios trabajadores”.



Para este 2024, el temario del Programa consta de cuatro ejes:

-Capacitación en Dirección y Gestión en Enfermería

-Capacitación en Trauma, Urgencias y Emergencias

-Capacitación en Metodología de Concursos

-Capacitación en Legislación en Enfermería

Cada uno de ellos tendrá desarrollo a lo largo del año, con encuentros presenciales en la sede del Sindicato, y al finalizar se entregará la certificación correspondiente mediante resolución ministerial, que acredita puntaje para los concursos de funciones jerárquicas.