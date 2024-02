“Sin precedentes”: ingresaron 320 aspirantes a policías en Villaguay

Ingresaron 320 postulantes a la Escuela de Agentes "Comisario General Pedro Fernando Ramón Campbell" de la ciudad de Villaguay; asi lo informó la Dirección Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos.En este marco, los jóvenes entrerrianos recibirán una currícula de distintas materias pedagógicas que hacen a la profesión de un Agente de Policía. Además, en el mismo curso, se llevarán adelante distintas prácticas profesionalizantes para promediar la teoría con la práctica.Según comunicaron desde la fuerza, se trata de “una apertura sin precedentes por la cantidad de postulantes que fueron seleccionados para formar parte de la promoción 119, curso que estará orientado en Prevención y Seguridad”."Hubo más de 1.000 inscriptos por escuela y, luego de un riguroso proceso de selección, algunos van quedando en el camino, atravesando diferentes exámenes, y después queda un gran cúmulo que está en condiciones del ingreso”, expresó la directora de Institutos Policiales de la provincia, comisario mayor María de los Ángeles Facciano.“En la tarea de formar, los horarios en los distintos institutos son todos reglados, están determinados para cada actividad y son tantas que no queda ese tiempo que los jóvenes quieren para la conexión a las diferentes redes sociales. No se los mantiene aislados, en algunos momentos se les permite para que ellos puedan establecer un contacto con la familia, sin embargo, es fundamental que estén enfocados en su tarea de formación”, explicó Facciano en diálogo conDe acuerdo con la estadística en la carrera policial, abandonan más los varones que las mujeres. Mientras dura el período de adaptación y a medida que se van, convocan a los suplentes por lista de espera. "Lo que más les impacta es el control de los horarios, el tener que levantarse, un día para ellos arranca a las seis de la mañana y para cada actividad tienen el espacio especificado. Los jóvenes generalmente no están acostumbrados a eso y ese impacto, sumado a no poder estar conectados, con sus fotos, redes, es el cimbronazo más fuerte que tienen”, definió la responsable de Institutos Policiales de la provincia.