Centro de jubilados de Paraná ofrece 18 talleres gratuitos para adultos mayores

Ya está abierta la inscripción de los talleres gratuitos que dicta el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná; entre las propuestas se encuentra el curso teórico para renovar el carnet de conducir destinado a mayores de 65 años.La presidenta de la entidad, Griselda Ledesma, a través deconvocó a los socios a inscribirse para la apertura de los 18 talleres que se dictan todos los años, de forma gratuita. Los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes al 4227572 o personalmente de 9 a 12 en la sede de calle Pellegrini 454. Los jubilados y pensionados nacionales también pueden anotarse, abonando una diferencia. “Hay cupos para cada taller”, contó y recomendó no demorar para inscribirse.También inscriben para el curso teórico gratuito para renovar el carnet de conducir destinado a mayores de 65 años, sean o no socios del Centro de Jubilados. Las clases comienzan el 5 de marzo.“Los adultos mayores que lo hicieron el año pasado se mostraron satisfechos con la propuesta porque se traba con tranquilidad y no se los apura; se los ayuda”, remarcó el vice Mario Huss.Gracias a distintos convenios, los socios al Centro pueden ingresar de forma gratuita y con un acompañante a Club Talleres, camping El Espinillo y Prado Español.Asesoría legal y viajes de turismo son otras que las propuestas del Centro para sus socios.