Mejoran un camino productivo entre los departamentos Paraná y Diamante

El gobierno, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), realiza la mejora de la traza productiva que vincula Colonia Reffino y General Racedo con las rutas nacionales Nº 12 y la ex Nº 131, en el límite de los departamentos Paraná y Diamante.

En el marco de tareas de conservación encaradas en todo el territorio entrerriano, se lleva adelante con maquinaria y personal perteneciente a las zonales de Seguí y Paraná de la DPV, la mejora de unos 3.400 metros de un camino ubicado en la zona productiva en el límite entre los departamentos Paraná y Diamante que se extiende desde ruta nacional Nº 12 a la altura de Colonia Reffino hasta Racedo.



Trabajos

La semana pasada se efectuaron trabajos de limpieza de cunetas, perfilados de taludes y terraplenes, conformación de banquinas y desmonte. En estos días, se realizará la compactación de la base de asiento para la posterior distribución de suelo calcáreo.

Vale destacar que los trabajos beneficiarán a los vecinos de ambas localidades y zonas lindantes, como así también al complejo industrial del Grupo Motta, siendo una de las principales empresas avícolas del país en el que trabajan en forma directa unas 800 personas y 200 en forma indirecta.



Desde ese polo fabril salen variados productos para abastecer el mercado interno, y más de 70 contenedores por mes con destino a la exportación.

Asimismo, transitan a diario más de 50 equipos de camiones y unos 200 vehículos particulares.

También la mejora de la conexión mencionada será una alternativa más de comunicación a la empresa láctea (Tonutti) que procesa 300.000 litros de leche por día, abasteciendo con sus productos el mercado nacional, y de países vecinos como Chile y Brasil.



Generalidades

El proyecto contempla la construcción de embrozado del camino que comunica General Racedo con Colonia Refino, dicho camino es de suma importancia ya que comunica la Ex R.Nº131 con la R.N. Nº12 el cual es utilizado para llegar a instituciones educativas, transitado por productores de siembra, avícolas, tamberos, demás productores y transito liviano de pobladores de la zona considerándose un camino de gran importancia.



El mismo tiene una extensión de 6.500 metros totales, el cual un sector se encuentra embrozado, el proyecto contempla el mejorado de 3.400 metros iniciando desde progresiva 0 (ex R.N Nº131) en los cuales se realizó trabajos de limpieza de cunetas, colocación de alcantarillas y alteos en zonas necesarias, y preparación de base de camino para colocación de suelo calcáreo.