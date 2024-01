En colonia municipal de adultos mayores realizaron fiesta de colores

Unos 600 adultos mayores participan de la colonia de vacaciones municipal en la capital entrerriana. Este viernes, celebraron una fiesta de colores donde compartieron y hubo juegos de competencia.“Estamos felices festejando porque nos hace bien al alma y al corazón”; dijo jubilada municipal, Estella Maris, a Elonce.En tanto, una mujer que pertenecía al equipo naranja, ponderó la actividad y sostuvo que “esto nos hace muy feliz, dejamos los problemas en casa y acá venimos y disfrutamos”.“La intendenta se preocupa por los adultos mayores y no todo esto que se hace no es gasto, es inversión en salud, porque estamos bien, contentos y activos”, expresó una de las presentes del quipo rosa“Es la primera vez que vengo, esta colonia me emociona mucho y levanta el ánimo. Hacemos caminata, gimnasia, todo muy hermoso”, expresó.