Revisan el estado de avance de obras viales con diversos municipios

El estado de varias obras viales que involucran a las localidades de Paraná y Colón y sus alrededores fue lo tratado por el director administrativo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, con los intendentes de esos municipios, funcionarios y legisladores.



En el caso de la capital provincial, la agenda tratada incluyó las obras viales que se encuentran neutralizadas, la continuidad de la obra de acceso al Túnel Subfluvial y las tareas de mantenimiento en el Acceso Norte a la ciudad. En tanto, fue el proyecto de la rehabilitación de la ex ruta 26 desde Colón a San José, y el repaso de futuras tareas de conservación para dicho departamento lo que se trabajó en una segunda reunión.



Sobre las obras en Paraná, Donda dijo: “Abordamos varios temas viales de interés como la continuidad de la obra de rehabilitación del acceso al Túnel Subfluvial; tareas de mantenimiento en el Acceso Norte; y la instalación de balanzas de control de carga. Además, de gestionar en forma conjunta con el municipio la continuidad de la obra circunvalación a Paraná”, agregó.



Precisó que “el nuevo acceso a la ciudad se encuentra paralizado, es una obra que está cerca de concluirse y su financiamiento escapa a nosotros. Mantenemos la esperanza de finalizar, además, para no perder el patrimonio invertido. La intención del gobernador Frigerio es terminar esta obra y estaremos todos del mismo lado para lograr ese objetivo”.



Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la predisposición del titular de Vialidad para “trabajar colaborativamente”. En ese sentido, manifestó: “Nos preocupan los baches en los ingresos, sobre todo en el Acceso Norte. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio. Gestionando que puedan ser finalizadas las obras que hoy son peligrosas por estar inconclusas”, expresó, en alusión al tramo que une la ruta nacional Nº 12 con la circunvalación de Paraná. También participaron de esta reunión el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, y el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio.



En tanto, del encuentro con el intendente de Colón, Donda sostuvo: “Hablamos sobre la importancia de la obra de la ex ruta 26, donde los ingenieros encargados del proyecto plantearon algunas modificaciones y ampliaciones, la cual estamos analizando con la parte técnica de la DPV. Una vez finalizado esto, se buscará el financiamiento, ya que es una obra fundamental para la zona”, acotó.



Wasler definió como “importante” el encuentro y precisó que dieron detalles “de las necesidades de nuestra zona”. Además, se trató el anteproyecto de la ex ruta 26. “Son buenas noticias para nuestra comunidad porque comienza a concretarse un anhelado sueño como es la repavimentación de nuestra ruta 26 en conjunto con la provincia”, dijo el presidente comunal que fue acompañado por el senador provincial, Ramiro Favre, y el diputado provincial, Godein Mauro.



Al respecto, Favre también dijo que “es una obra emblemática para las ciudades de Colón y San José, y todo el departamento. Estamos trabajando para alcanzar el objetivo de optimizar la transitabilidad en la zona”, concluyó.