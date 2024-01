Cañete: "Lo que no acompaña a la inflación son los salarios"

El presidente del Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, advirtió que "debido a la política económica del gobierno de Javier Milei, que destrozó el equilibrio, lo que no acompaña a la inflación, son los salarios". Adelantó que la institución retomará la negociación con los prestadores, pero recordó que el incremento del pago de aranceles depende de la pauta salarial de los afiliados.



El presidente de Iosper se mostró sorprendido por las declaraciones del titular de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Fernando Vázquez Vuelta: "Sorprende que inmiscuyó al Iosper en el atraso de los aranceles, que no los tenía atrasados y, además, que se hace un esfuerzo para mantener el Pronto Pago, que es el acompañamiento financiero, trabajando, prácticamente, al día".



Además, señaló que Vázquez Vuelta "sabía que la semana próxima Iosper acordó una audiencia para analizar los pasos a seguir, pero después de reunirse con el ministro de Salud de la provincia, Guillermo Grieve, salió a realizar declaraciones".



Asimismo, lamentó que lo que se puede deducir de la lectura de la nota del presidente de la Femer es que están presionando "y si no cedemos en un reclamo que ellos pueden llegar a tener, tendremos algún tipo de complejidad en cuanto a la prestación de servicios".



En ese marco, señaló que están dispuestos a dialogar pero sin extorsiones ni pedidos bajo cuerda, ya que desde la prestadora saben que autoridades de Círculos Médicos (como Gualeguaychú y Concepción del Uruguay) pedían un plus de 2.000 pesos, a pesar de que Iosper seguía pagando la orden de consulta más alta de toda la provincia.