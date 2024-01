Emitieron recomendaciones para evitar que entrerrianos sufran estafas

Con el objetivo de prevenir estafas y fraudes a través de canales digitales, el gobierno realizó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía tome precauciones al momento de operar y lo haga de manera segura.



Entre las modalidades de estafas y fraudes más frecuentes se encuentran los perfiles falsos en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios.



Ante este contexto se recuerda a la ciudadanía que desde las entidades bancarias, empresas de servicios y ventas de planes automotores no se contactan de manera previa para pedir datos personales o bancarios. Recomendaciones para proteger información personal -Activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales, WhatsApp o plataformas digitales. Esta se activa ingresando al menú de ajustes o configuración de la cuenta que se quiere proteger, opción “Autenticación en dos pasos”.



-No brindar datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, clave de la seguridad social, clave token, DNI original o fotocopia, fotos, entre otros), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.



-No ingresar datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos.



-Usar contraseñas seguras mezclando mayúsculas, minúsculas y números. No usar la misma clave para distintas aplicaciones o cuentas.



-Leer atentamente cada correo electrónico recibido y verificar que los sitios remitentes sean legítimos.



-Prestar atención a enlaces sospechosos y asegurarse de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.



-No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.



-No usar redes wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.



-Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones.



-También se recomienda tomarse un minuto antes de actuar, ya que los que realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.



¿Cómo diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales?



-Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.

-Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores.

-Si se detecta un perfil falso del gobierno o de otra entidad se puede reportar la cuenta como spam directamente en la aplicación para alertar sobre posibles estafas.



¿Qué es el phishing?



Es un correo electrónico que aparenta ser legítimo que se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace, complete formularios con información personal o descargue archivos que contienen malware o programas maliciosos. En caso de recibirlo se recomienda eliminarlo inmediatamente.



¿Qué es el smishing?



Es una modalidad de estafa mediante mensajes de texto o cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo obtener información privada. Al igual que los casos de phishing la recomendación es eliminar el mensaje.



¿Qué es el spoofing?



Es el uso de técnicas de suplantación de identidad. Hay diferentes tipos de spoofing, entre ellos el envío de correos electrónicos o páginas fraudulentas, falsificación de dispositivos o de direcciones IP (identificador). Independientemente del tipo, los ataques de spoofing son maliciosos. Es decir, quienes realizan este tipo de fraudes buscan hacerse pasar por otras personas, organizaciones o empresas para acceder a datos personales, distribuir malware (programas maliciosos) o generar algún tipo de perjuicio.