El Museo Molino Forclaz propone un emocionante viaje al pasado

Para ello organiza visitas guiadas teatralizadas y otras, nocturnas que se suman a las tradicionales. Así, el Museo y Monumento Histórico Nacional Molino Forclaz, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, inaugura sus propuestas recreativas para 2024. Se trata de una actividad singular para disfrutar en familia.



Con actividades especiales nocturnas y las visitas guiadas tradicionales, el molino convertido en museo que lleva el nombre de su constructor, Juan Bautista Forclaz, un inmigrante de origen suizo que llegó a la zona en 1859, ofrece una atractiva agenda para el disfrute de los visitantes.



De martes a domingos, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, permanece abierto al público con recorridos por las instalaciones, mientras que cuenta con una cartelera especial que se desarrolla por las noches. Se trata de las visitas guiadas nocturnas previstas para los martes de enero y febrero, a las 21 horas, y las visitas teatralizadas, los jueves de enero y febrero a partir de las 20. El cupo para participar de estas actividades es limitado.



La entrada para la visita tradicional al museo es libre y gratuita. Se ofrece a los visitantes un bono contribución voluntario, promovido por la Asociación de Amigos del organismo con el fin de colaborar en la conservación y mantenimiento del lugar. En tanto, las actividades nocturnas son aranceladas.



La mala pasada del viento

Ubicado en la costa del Uruguay, el molino construido en los últimos años del siglo XIX no pudo funcionar como tal. Es que Forclaz no tuvo en cuenta que los vientos de estas tierras no tenían la suficiente fuerza como para mover las aspas de su molino, por lo que quedó inútil y su dueño debió volver a utilizar el antiguo sistema de molienda a malacate.



Con el paso del tiempo, la construcción y aquella historia de vida de sus fundadores quedaron, en el medio del verde del campo entrerriano, como un testimonio del acervo cultural de los inmigrantes que llegaron a la zona.



Ante ello, en 1985 las instalaciones fueron elevadas al rango de Monumento Histórico Nacional, en 2003 fueron consideradas Patrimonio Arquitectónico e Histórico de Entre Ríos y en agosto de 2013 fueron declaradas Museo Provincial Molino Forclaz, mediante el decreto Nº 2941 del Ministerio de Cultura y Comunicación de la Provincia.



Visitas guiadas teatralizadas y nocturnas



Estas actividades son las elegidas por los turistas que se acercan a conocer el museo y constituyen una verdadera experiencia interactiva y educativa. Las visitas guiadas nocturnas brindan al visitante un viaje por los sentidos, combinando la historia y la serena oscuridad de las noches en el Molino. Las guiadas teatralizadas, por su parte, transportan hacia los viejos tiempos, con personajes vestidos de época que brindan al visitante un espectáculo único; mostrando al mismo tiempo, la cotidianeidad de la vida familiar en época de colonia. La teatralización surge del interés de personas allegadas al museo y descendientes motivados por contar las historias del pasado y el presente de aquella casa que tiene como símbolo dos molinos. Los actores, oriundos de Colón y de San José, participan desde el año 2010.



Datos de la institución

El Museo y Monumento Histórico Nacional Molino Forclaz se ubica a 4 kilómetros de la localidad de San José. Está emplazado en un predio de cinco hectáreas donde vivió una familia de inmigrantes fundadores de la primera colonia agrícola de Entre Ríos. Fue construido entre 1888 y 1890 por Juan Forclaz y constituye un símbolo del esfuerzo y tesón de los primeros colonos que habitaron San José.



Las instalaciones estaban destinadas a moler granos de trigo y maíz y fueron construidas al estilo holandés. El primer sistema pensado para funcionar con el viento, junto a una antigua vivienda, los galpones para depósito de herramientas de labranza, el molino de malacate y el aljibe, conforman un conjunto arquitectónico representativo de lo que eran las chacras de inmigrantes de la Colonia San José.



Todas estas construcciones se encuentran agrupadas y ubicadas en la zona más alta del predio. El resto de la chacra estaba destinado a tareas de labranza de la tierra en sus diferentes opciones: huertas, plantación de frutales, pastoreo, sembradíos, entre otros.



El Molino es un ícono de la provincia que representa el trabajo, esfuerzo y tesón de los inmigrantes que poblaron no sólo Entre Ríos, sino la Argentina. La Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, invita a disfrutar de un emocionante encuentro con esta historia entrerriana. Para agendar

Visitas guiadas Teatralizadas



Enero: Jueves 11, 18 y 25 a las 20:00 hs.



Febrero: Jueves 1 y 8, domingo 11, jueves 15 y 22 a las 20:00 hs.



Visitas Nocturnas



Enero: Martes 9, 16, 23 y 30 a las 21:00 hs.



Febrero: Martes 6, lunes 12 y martes 20 a las 21:00 hs.



Costo para Teatralizadas y Nocturnas: Entrada General $3000; residentes con DNI $1500; menores de 10 años $500



Cupos limitados



Reserva previa al 3447 577 133



No se permite el ingreso de mascotas.