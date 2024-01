Retomó su actividad la panadería de la Escuela Hogar: horarios y precios

La panadería del complejo Escuela Hogar de Paraná “Eva Perón” volvió a funcionar en horario matutino.Al respecto, la encargada del Departamento de Administración y Producción, María Elena Lazaneo, explicó a Elonce que “la panadería es la estrella de este lugar y ahora tuvimos la oportunidad de abrir con unos precios únicos, que en el mercado no se consiguen".Al consultarle sobre la producción, explicó que en este momento elaboran pan francés, galletas y tortas negras. En este sentido, amplió que tienen precios muy económicos porEl kilo de pan tiene un valor de 700 pesos, unos 500 pesos menos que lo que consigue en otras panaderías de la ciudad. En tanto, el kilo de galleta lo venden a 750 pesos y cada torta negra tiene un precio de 300 pesos.Por su parte una de las encargadas de la atención al público, Gisela, expresó que “es un furor desde las 7:30 hicieron fila para poder comprar. Es necesario recordar que solo aceptamos pago en efectivo”.Cabe destacar que el Complejo la Escuela Hogar ofrece servicio de catering para eventos y se pueden hacer compras de un mayor volumen. Para conocer más de esta propuesta es necesario contarse al 343 5170303. Además, para comedores de escuelas públicas hacen un precio diferencial.Miércoles: 8:30 am - 11:30 amJueves: 8:30 am - 11:30 amViernes: 8:30 am - 11:30 am