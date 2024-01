Walser se reunió con Vialidad por la rehabilitación de la ex Ruta 26

En una importante agenda de trabajo en Paraná, el Intendente de Colón José Luis Walser junto al diputado Mauro Godein y el senador Ramiro Favre se reunió con el administrador de Vialidad Provincial Exequiel Donda y el director Subadministrador Alfredo Bel.Participaron además los ingenieros que están a cargo del proyecto de rehabilitación de la ex Ruta 26. La obra cuenta con un anteproyecto que fue explicado por los ingenieros.José Luis Walser dijo al finalizar la reunión: "Compartimos una importante reunión que busca continuar con los pasos necesarios para que este anhelo de tener pavimentada nuestra ex Ruta 26 sea una realidad".Señaló, además: "Hay un compromiso de nuestro Gobernador Rogelio Frigerio de llevar adelante esta obra, estamos trabajando en conjunto para que eso sea una realidad para nuestra Comunidad", afirmó el Intendente de Colón.Por su parte el Administrador de Vialidad Provincial indicó: "El Intendente de Colón y los legisladores del Departamento me estuvieron contando la importancia y la necesidad de contar con esa vía de comunicación que es la ex Ruta 26, estuvieron presentes también los ingenieros que están trabajando en el proyecto que está financiado por el CFI"."Vinieron a plantear la posibilidad de una adenda a este proyecto en cuanto a extenderlo, que son algunas cuadras más para llegar hasta la plaza Washington y no sólo hasta el puente". "En esa instancia ya están trabajando con la parte técnica de la dirección de Vialidad, se pusieron en contacto y ver qué posibilidades hay para esta ampliación del proyecto", sostuvo Donda.

Y agregó: "Luego pasaremos a la instancia de buscar financiamiento, acompañaremos al intendente y a las personas vinculadas porque comprende también a San José, tenemos que trabajar todos juntos para lograr que esta obra sea una realidad".El diputado Mauro Godein añadió en la misma línea: "Acompañamos al Intendente José Luis Walser junto al senador Ramiro Favre en una gestión muy importante para nuestro Departamento tan anhelada para los vecinos de Colón y San José como lo es la obra de refuncionalización de la ex Ruta 26 que ya cuenta con importantes avances".En tanto que el senador Ramiro Favre expresó: "El administrador de Vialidad sabe de la importancia de la obra de la ex Ruta 26 no solo para Colón y San José sino para el Departamento"."Hubo muchos avances en los anteproyectos que fueron expuestos en la mesa, que nos comprometemos en seguir trabajando para poder acercar esta obra emblemática a los vecinos", subrayó el senador Favre.