Desde Aspasid expresaron preocupación por los recortes en discapacidad

Esta semana el Ejecutivo Nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.



Sobre este panorama, Arbasetti enunció: “Se presenta muy complicado y ya venía así porque hace más de un año hubo recortes, atraso de pagos, reclamos de los prestadores porque recién cobraban a los 90 días y en consecuencia la devaluación de sus salarios era muy importante”.



Al respecto, la titular de la Aspasid señaló la gravedad de la medida del gobierno y justificó: “No solamente tiene que ver con los asistentes, los transportes, los terapistas ocupacionales, los psicólogos; sino también con la salud en sí misma como los medicamentos y la atención médica, por ello lo considero un problema muy serio”.



Además, Arbasetti contó que en los últimos dos años la organización recibió una cantidad de jóvenes que contaban con esta prestación y remarcó la magnitud del asunto: “Nuestra ONG se mantiene con lo que aportan las obras sociales por cada uno de sus integrantes, en este caso hay un vació muy serio que no se sabe cómo se podrán cubrir gastos ya que la institución no tiene fondos propios”.



“Todas estas alterativas que vivimos en lo económico y financiero nos deterioraron mucho en estos últimos años, por eso se plantea como un problema grave porque la población con discapacidad tiene un porcentaje bastante alto y son personas que quedan a la intemperie”, puntualizó.



¿Cómo impacta en las familias?



“Hay miles de necesidades en una familia con un integrante con discapacidad”, dijo Arbasetti. Además, agregó que “con esto se verán bastante colapsadas porque es una situación muy compleja”.



La titular de Aspasid estimó: “Entiendo que si las autoridades lo analizan en profundidad y lo ven con la solidaridad necesaria, podrían llegar a revisar esta medida o menguar los daños que pueda tener para los usuarios”.



Por último, Arbasetti explicó de qué manera impactará esta medida en la vida de las familias: “Muchos de estos jóvenes muchas veces asisten a instituciones educativo-terapéuticas, los padres en general trabajan, no tienen manera de ocuparse de ellos en todo día y por eso recurren a estos lugares además para que se formen”. (APF)