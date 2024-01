Colectivos urbanos: empresarios piden suba de boleto a casi $600 en Gualeguaychú

El empresario del transporte urbano, Ricardo Delcausse, presentó al Concejo Deliberante de“Recibimos un estudio de la Provincia, donde la tarifa que le sale a ellos es de. Habrá que adaptarse, no queda otra. Y de esa cantidad, un 23 por ciento paga la tarifa plana, el otro por algún beneficio que paga el Estado, abona el 50 por ciento del boleto”. El aumento, de ser aprobado, se haría efectivo de una sola vez.El pedido fue ingresado al Concejo Deliberante de Gualeguaychú. El organismo deberá convocar a sesiones extraordinarias, ante el carácter de urgencia del pedido, de parte de la empresa prestataria, ya que aseguran que “en muy poco tiempo no vamos a poder funcionar más”.Delcausse manifestó que la problemática a enfrentar hoy es laque experimentó en los últimos días. “Hemos vivido momentos malos, pero es la primera vez que no estamos al alcance de pagar el gasoil. No nos había pasado nunca”, señaló el empresario y agregó: “Siempre somos los malos de la película, pero es lo que nos toca. Cuando vamos al súper a comprar comida, nadie nos consulta los aumentos”.El empresario manifestó que hoy elpudo ser resuelto, sin embargo, calificó que hoy el inconveniente “es peor” ante la“En el día gastamos 650 litros de gasoil, el problema es comprar. Hay que sacar la cuenta el consumo del gasoil para todo el día, por eso se redujo el servicio. Con esta tarifa no nos queda otra alternativa, hay que reducir y dicen que el gasoil va a seguir aumentando”, afirmó.“No nos dejan otra alternativa, y eso que no se abrió la paritaria nueva, la última terminó en diciembre. Lamentablemente se hace muy difícil comprar gasoil, necesitamos como cinco boletos para comprar un litro de gasoil, ni hablar de los insumos que están dolarizados, nos dicen que no hay. Hoy los números varían entre distintos proveedores. Se hicieron las cosas al revés, se aumentó primero al que cobra y el que paga no sabe lo que va a pasar”, cuestionó.Asimismo,“Argentina existe para algunos en Capital y Buenos Aires. El problema no lo generamos las empresas, sino. Es mucho más lo que aportan las provincias, que los subsidios nacionales”, analizó y explicó que “los subsidios vinieron perfectos hasta el 31 de diciembre de 2018, pero Macri le sacó al interior del país el subsidio al transporte, y no hizo lo mismo en CABA y al AMBA, no solo no les sacó, sino que les dio más. Desde 2018 a la fecha viene empeorando, no es de ahora. No tiene color político, de un lado y de otro fue lo mismo”.