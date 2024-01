Unos 150 chicos participan de las colonias de vacaciones en Club Universitario

Paraná Familias disfrutan del sol y las piletas en el complejo Toma Vieja

Las colonias municipales de vacaciones en Club Universitario de Paraná se desarrollan a pleno con clases de natación y diferentes actividades recreativas de las que participan unos 150 chicos provenientes de los barrios Paraná XIX, La Milagrosa, 25 de Mayo, Lomas del Mirador y Municipal.En la oportunidad, el flamante presidente de la entidad deportiva, Leo Acosta, ase mostró agradecido por el regreso de las colonias municipales de vacaciones a la sede de calle Río Negro 559. “El ver a los chicos en la pileta es verme a mí porque yo también venía a las colonias con mis primos”, confesó, emocionado, el ex jugador de Patronato.“Arrancamos en 2024 con todo”, sentenció el ahora dirigente deportivo y anticipó que proyecta “que Universitario vuelva a ser un club familiar, social y que les brinde contención a los chicos”.La nueva comisión directiva en Club Universitario de Paraná asumió en septiembre y de acuerdo a lo que aseguró el dirigente, “el fútbol era la única disciplina que se brindaba y a medias porque estaba totalmente desabastecida”. “Pero en un mes y medio logramos que vuelva el patín artístico, sumar 80 chicos en vóley, básquet para mayores, boxeo, taekwondo y hockey sobre césped por primera vez en la historia del club”, repasó. Y agregó: “Si hay chicos a los que no les gusta el deporte, tienen la posibilidad de hacer música y pintar en la Escuela de Arte, que pertenece al Consejo General de Educación”.El ex Patronato apuesta a “seguir creciendo y que las familias sigan volvieron al club, que sea de puertas abiertas, e ir cumpliendo objetivos y recuperando espacios” en la gran estructura que la entidad deportiva de barrio Corrales.Finalmente, anticipó que apuestan a continuar con los bailes en la "U" que organiza Sergio Díaz. “Después de tantos años de desidia y abandono en el club, muchísimas deudas y subsidios trabajados porque se pidieron y no se hicieron las rendiciones, siempre buscamos la manera de generar ingresos y los bailes son una fuente importante de ingresos”, fundamentó al respecto.