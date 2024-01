ONG’s piden que se concurse la Dirección de la Delegación Islas de Victoria

Las entidades ven con preocupación que el cambio no continúe con la línea de control y conservación que se venía llevando adelante sobre la jurisdicción en el sector del Delta.



En una nota se pidió a la nueva gestión comunal un “urgente el llamado a concurso para dicho cargo, lo cual brindará transparencia al proceso y es el modo adecuado de optar por la persona más idónea”.



Con la firma de las ONG’s Taller Ecologista, Somos Humedal, El Paraná No se Toca, la Multisectorial por los Humedales, Somos Humedales de Villa Constitución y Reserva Los Benitos EcoCamping, se realizó un pedido de informes a la Municipalidad de Victoria por los cambios efectuados en la Delegación Islas. El pedido se realizó luego que trascendiera el decreto Nº 21 del 13 de diciembre pasado, por el cual la comuna al mando de Marta Isa Castagnino Xavier (Creer-PJ), designa como encargado del área a Juan Ángel Muñoz. El nombramiento se realiza hasta que se concurse el cargo, aclara la normativa, al tiempo que apunta que anterior director del área, Roberto Gustavo Andino, también estaba allí bajo esa condición, algo que no concretó el saliente presidente municipal, Domingo Maiocco (Cambiemos).



Para fundar la nota, las organizaciones se expresaron dando cuenta que son “partícipes del proceso de ordenamiento de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, proceso que dio como resultado la confección de un plan de manejo, cuyo objetivo primario es la protección y conservación de los ecosistemas de humedal. Habiendo sido aprobado recientemente dicho plan de manejo, y siendo urgente su aplicación, deseamos comunicar lo siguiente”, señala la misiva que se transcribe a continuación:



– Que el éxito del plan de manejo depende del compromiso e idoneidad de las personas a cargo de ponerlo en práctica y de ejercer los controles pertinentes.



– Que la Delegación de Islas de Victoria es el órgano municipal que tiene como rol primario su implementación y administración.



– Que podemos dar fe de que el personal a cargo de la Delegación de Islas que cumplía funciones hasta el pasado 10/12/23, lo hacía de modo sostenible y responsable, dando respuesta, dentro de sus escasas posibilidades, a las situaciones que ponían en peligro la integridad del área.



– Que dados los recientes cambios en el personal que realiza estas tareas, nos preocupa el desplazamiento a otras áreas del señor Roberto Gustavo Andino, quien fuere hasta hace días encargado de la Delegación. Andino ha acompañado todo el proceso de elaboración del plan de manejo y ha tratado de brindar soluciones con los escasísimos medios que el municipio históricamente ha brindado a esta Delegación. Vemos con preocupación que hoy en cargos claves se están designando personas que provienen de áreas disímiles, y de las cuales desconocemos su preparación en lo que respecta a los puestos que ahora ocupan, poniendo en riesgo, de ser esto así, los objetivos primarios del plan de manejo.



– Que como ciudadanos veríamos con agrado se nos informe, en relación a la persona que hoy ocupa el rol de encargado de la Delegación de Islas, cuál es la preparación con la que cuenta en relación a las tareas que hoy desempaña, teniendo presente que el plan de manejo de manera explícita establece lo siguiente: El rol del responsable primario deberá ser cubierto por alguien con un perfil enfocado en conservación y administración pública, y que desarrolle sus tareas en el territorio.



– Y por sobre todo, consideramos urgente el llamado a concurso para dicho cargo, lo cual brindará transparencia al proceso y es el modo adecuado de optar por la persona más idónea. Un concurso que por lo que entendemos lleva años sin realizarse, lo que consideramos irregular y dañino para los objetivos que de modo conjunto nos hemos planteado. (ERA VERDE)