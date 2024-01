Realizan trabajos en el predio de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Para tener en cuenta



Este sábado se realizará la edición número 60 de la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos que se organiza desde la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio km. 5 ½, en la zona sur de Paraná.Este martes, dieron inicio los trabajos para la puesta a punto del predio y el armado del escenario. En declaraciones a, Daniel Chapino, integrante de la comisión organizadora, indicó que “con muchas ansias esperábamos los subsidios para hacer una fiesta de tres días, pero no hay dinero, entonces nos ajustamos. Es una fiesta que reúne muchos costos, y vamos algo de un solo día”.“Vamos a girar el campo 180 grados, el escenario será más chico, con capacidad limitada de público y gran parte del campo lo vamos a ocupar para estacionamiento para tener un ingreso”, mencionó para agradecer el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, Oro Verde y San Benito y también al Gobierno de la provincia de Entre Ríos.Sobre el evento, Chapino explicó que “el sábado a las 10, los Reyes Magos visitarán el hospital San Roque para llevar muchas golosinas y juguetes. A las 16 y en medio de un gran operativo, se realizará la caravana desde el playón de Oro Verde, pasarán por San Benito para finalizar en el predio donde se realiza la fiesta”.Luego de la caravana, se hará el tradicional Pesebre viviente, después actuará Luis Zapata con el grupo “Los nuevos herederos del Chamamé”, también estará el Payaso Almíbar, y para cerrar “Los Reyes del Cuarteto”.“La entrada es libre y gratuita, vamos a cobrar 1000 pesos de estacionamiento para autos y 500 para las motos. Además habrá cantinas dentro del predio”, acotó.“Hace 38 años que estoy en la organización y queremos seguir festejando años con esta fiesta que es tan especial e importante para la zona. Cuando ves la cara de un niño al recibir un regalo y la magia de los Reyes, sentimos que la misión está cumplida”, dijo finalmente Chapino.Se prevé sortear 60 kilos de helados, juguetes y demás regalos entre los niños presentes. -La comisión organizadora se reserva el derecho de admisión. Se solicita concurrir con sillones y un abrigo adicional. No se permitirán el ingreso de conservadoras/mochilas que contengan alimentos y/o bebidas. Quienes así lo hagan deberán abonar un canon de $ 5.000.-Estará prohibido ingresar con botellas de vidrio al camping. Los estacionamientos tendrán un costo de 500 pesos para motos y de $1.000 para autos. Será sin límite de horarios y estarán a cargo del personal de la Capilla.Se ofrecerá un bono contribución de $ 2.000 para afrontar cientos de gastos que demanda este gran montaje. Habrá un Parque Infantil con peloteros para los Niños, abonando un costo accesible. También contará con una amplia cantina con papas fritas, panchos, empanadas caseras de carne (fritas), pizzas de mozzarella (a cargo del chef y Campeón Mundial de Pizzas en Italia y otros países “Pablo Gil” y también diversas bebidas. Será el único sustento de solventar los cuantiosos gastos organizativos.Habrá un amplio operativo sanitario y de seguridad policial a cargo de la Comisaria 13º, que se brindará a lo largo de esta gran noche en km 5 ½. -Se ruega no concurrir con sillas plásticas negras, para que no se originen confusiones en la salida. -Indican los organizadores que el rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de albañilería de la futura Casa Parroquial y Merendero de la Capilla.