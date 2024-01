Exigirán la plena implementación de la Ley de Salud Mental en Gualeguaychú

En defensa de la Salud Mental, de garantizar los derechos y lograr que finalmente la Ley sea aplicada en su totalidad en la ciudad, habrá un encuentro en la Casa Club, ubicada en Ángel Elías 450 esquina Clavarino, de la ciudad de Gualeguaychú, este miércoles.



Mercedes Nieto, una integrantes del dispositivo La Esquina, precisó que "esta asamblea es fruto de la reunión del 10 de octubre que es el Día Mundial de la Salud Mental y subrayamos que tenemos ley y queremos su plena aplicación".



"Las preocupaciones centrales son la potestad que se le vuelve a dar a la Justicia en cuento a internar en forma compulsiva a una persona y se perderían derechos que se cuentan hoy como pensar las internaciones en comunidad; que sean por el menor tiempo posible", describió la profesional.



Agregó que tras la salida de la Ley Ómnibus, enviada al Congreso por el Gobierno Nacional, volvió a estar en debate la Ley de Salud Mental. "Hay algunos retrocesos y por eso la asamblea tiene que ser un espacio para dialogar con mucho respeto entre trabajadores, profesionales y usuarios", expuso en una entrevista en Radio Nacional.



Nieto puntualizó que "quienes tenemos responsabilidades en el tema tenemos que volver a ponerlo en el centro, dar a conocer qué medidas se pretenden implementar para que no pase desapercibido entre tanta información".



Entre esos puntos señala que "reaparecen los manicomios y las instituciones de internación. Recordemos que Argentina se había comprometido a que no habría más manicomios desde 2020 y se incumplió esa lucha histórica. Ahora aparece un retorno a una discusión que ya se dio".



Nieto precisó que "no se logró la implementación de la Ley de Salud Mental porque no se cuenta con los dispositivos intermedios como las Casas de Medio Camino. Exigimos más, queremos esa plena implementación y las mejores condiciones de contratación de los profesionales".



A su vez, los integrantes de la Red sostienen que "reaparece el rol tutelar de la Justicia y el enfoque punitivista. Eso es un cambio de paradigma rotundo. También se modifica el organismo multidisciplinario que debería velar por los derechos de los usuarios y se le quita participación a la comunidad en su composición". (Reporte 2820)