Asumió el director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Dr. Jorge Montiel

Con la presencia del Ministro de Salud Guillermo Grieve, autoridades provinciales, municipales y personal de la institución, asumieron las nuevas autoridades del Hospital Centenario de Gualeguaychú: el Dr. Jorge Montiel fue puesto en funciones como el nuevo Director, y la Bioquímica Leticia Siri como Secretaria Técnica.El traspaso de autoridades comenzó con la palabra del Director saliente Dr. Eduardo Elías, quien expresó “hace tres años yo me presentaba ante todos ustedes, y arrancamos un trabajo conjunto, armando equipos… quiero agradecer al equipo de Dirección que ha estado a la altura, comportándose como verdaderos profesionales y muy buenos humanos. Agradecer el acompañamiento de los jefes de servicio, me he sentido muy bien, y ahora debe continuar otra gestión, les deseo lo mejor, con este gran desafío que es seguir construyendo el mejor hospital para la ciudad y todo el departamento de Guaelguaychú”.Luego, el Ministro de Salud de Entre Ríos, Dr. Guillermo Grieve sostuvo que “Gualeguaychú dentro de la red hospitalaria es muy importante, y el objetivo es que cada entrerriano donde esté tenga las mismas posibilidades de un tratamiento y un diagnóstico adecuado. Quiero agradecer al Dr. Elías que ha trabajado con todo su equipo, sabemos lo difícil que fue la pandemia”, y añadió que “falta mucha organización en el hospital nuevo que tenemos que terminar, sabemos que en enero y febrero va a ser difícil pero en marzo o abril vamos a recomenzar con las reuniones para poder terminar esta obra.Acto seguido, el secretario de Salud de Entre Ríos Daniel Blanzaco entregó el acta formal a las nuevas autoridades, proclamando al Dr. Jorge Montiel como el nuevo Director del Hospital Centenario.“Quiero agradecer profundamente al ministro de Salud por ofrecerme la dirección del hospital, es un tremendo desafío en el contexto complicado a nivel nacional, provincial y local. La decisión fue tomada, voy a estar acompañado de un equipo. La tarea es ardua, va a ser complicada, pero estamos decididos a trabajar con humildad, sencillez y mucho compromiso para mejorar el hospital, hay mucho por hacer”, aseguró el Dr. Montiel.Finalmente, la Secretaria Técnica Leticia Siri agregó que “esperemos estar a la altura, trataremos de ajustar las velas para navegar las aguas turbulentas que tenemos por delante, para hacer lo mejor y gestionar con los recursos disponibles que tenemos”.Vale destacar que estuvieron presentes en el acto además de las autoridades del Ministerio de Salud, el intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza, funcionarios y concejales de Ahora Gualeguaychú.