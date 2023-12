Acordaron la futura reubicación de la arenera que opera en Gualeguay

A través de una mesa de diálogo convocada, a pedido de la Secretaría de Ambiente de la provincia, para resolver el conflicto generado por el impacto ambiental que produce el funcionamiento de la Arenera Vita en el río Gualeguay, se llegó a un acuerdo tendiente a resolver el problema.Dicho acuerdo fue fruto de una serie de reuniones que se desarrollaron en la semana del 18 y 22 de diciembre en Gualeguay, con vecinos, representantes de la empresa involucrada, autoridades del municipio local y la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, con el objeto de interiorizarse rápidamente en el tema.Cabe mencionar, que la iniciativa contó con el acompañamiento de la presidente municipal de Gualeguay, Dora Bogdan y su gabinete.Luego de realizar los intercambios pertinentes sobre el tema, se suscribió un acta entre las partes presentes, por la cual se obliga a la empresa Arenera Vita a instalar en las embarcaciones de su propiedad (con las que realiza las tareas de extracción de arena) aparatos de geolocalización a su exclusivo costo y en un plazo que no exceda los 90 días. Se habilita además a las autoridades de Ambiente y Prefectura Naval Argentina el acceso digital pleno a dichos instrumentos. También se logró rubricar un acuerdo sobre la futura reubicación de la planta de acopio de la arenera a un predio facilitado por el municipio local dentro del parque industrial. Asimismo, se acordó la relocalización de la actividad extractiva, siempre dentro de la zona de habilitación otorgada por la Dirección Nacional de Vías Navegables y aguas abajo de la ciudad de Gualeguay.En esa línea, la Secretaría de Ambiente provincial dispuso como límite 900 m3 mensuales de extracción de arena, con habilitación entre los kilómetros 63 y 64 del curso fluvial, y con una altitud del río de no menos de 1,50 metros del Puerto Ruiz y por un plazo no mayor a seis meses a contar desde la emisión del certificado de aptitud ambiental.En la mediación participaron representantes por parte de la municipalidad de Gualeguay, la Asociación SEA (Solidaridad, Educación y Ambiente de Gualeguay), el Club Náutico local y la empresa Arenera Vita.