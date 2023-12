Una investigación sobre el ambiente desde la gestión pública local

Sofía Regner es egresada de la Tecnicatura en Gestión y Administración Pública de la UNER. Junto con compañeros y en el marco de la carrera, realizó una investigación pionera en la ciudad de Diamante sobre gestión de residuos y cuidado del ambiente.“El trabajo decidió abordar la separación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Diamante, a propósito de la creación del área de ambiente, para implementar políticas en ese sentido”, explicó Regner. “Es un tema que está en auge, y nos pareció bien introducirnos ahí. Tuvimos como eje la gestión de los residuos, el cuidado del ambiente y el fomento de la educación ambiental; también el aprovechamiento sustentable de los espacios públicos de Diamante”.“Abordar la gestión de residuos en Diamante fue un trabajo que abarca muchas disciplinas”, explicó Regner, quien cuenta que eligió la Tecnicatura en Gestión y Administración Pública interesada en la gestión de lo público. Esta Tecnicatura se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, lo cual resulta en una carrera interdisciplinaria y completa sobre los diversos aspectos de la gestión pública: “Para esta investigación estudiamos partidas presupuestarias, el trabajo de información, de promoción, y el trabajo desde el inicio del ciclo de gestión de residuos, desde la separación en el hogar hasta la planta de tratamiento que es la parte final, para poder aprovecharlos mejor y convertir estos residuos en recursos económicos de familias diamantinas”, explicó Regner.Sobre la relevancia de la investigación, explicó que “fue un trabajo pionero de investigación en esta localidad. Entrevistando a funcionarios y especialistas en Gestión Ambiental, encontramos información muy relevante, como los desafíos de la intervención del Estado en materia de promoción y concientización acerca de la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente. También se fueron derivando mil aristas, como notamos por ejemplo que en la planta de residuos son más del 80% de trabajadoras mujeres, y allí también surgieron temas de género relacionados con el ambiente de trabajo y contexto socioeconómico, violencia de género y más”.“Lo que hicimos con este trabajo fue muy interesante y aportó a mi profesión también: me interesa mucho desarrollarme en esta área de gestión ambiental y políticas públicas destinadas al ambiente”, reflexionó Regner sobre la experiencia de la investigación.La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública prepara profesionales para asesorar, gestionar y dirigir diversas áreas del Estado, Entes Autárquicos, Organismos de Control de la Administración Pública, agencias y otras figuras jurídicas, también en el Poder Judicial y Legislativo, y en las Universidades Públicas y Privadas. Abarca materias contables, Tecnologías y sistemas de información, finanzas, innovación, control ciudadano y nuevo rol del Estado, y más.Regner, enlaza el trabajo hecho en Diamante con la formación académica y profesional de la Carrera. “El gran desafío que plantea la Subsecretaría de Medio Ambiente, reside en que la ciudad de Diamante sea partícipe y se comprometa a la hora de cuidar la Casa Común. Con el Estado presente y una ciudadanía responsable, es posible avanzar hacia una política pública afianzada en mejorar la calidad ambiental de la ciudad. En eso me siento identificada y realizada sobre la elección de mi carrera: empecé mi formación universitaria estudiando ciencia política y me interesó mucho “la cosa pública”, y desde ahí empecé la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública, porque hace falta mucha formación en todos los poderes del Estado. Me sirvió mucho la carrera para poder aportar con conocimientos especializados para la gestión de lo estatal, que es de todos”.La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública se encuentra con inscripciones abiertas para su ciclo lectivo 2024 en www.fceco.uner.edu.ar . La carrera es pública y gratuita, y cuenta con un horario de cursado de tarde, destinado a personas que se encuentren trabajando.Para consultas, se puede enviar un mail a ingresantes.fceco@uner.edu.ar