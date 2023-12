“Para UPCN, la apuesta a la educación es fundamental”, destacó Domínguez

La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216 de UPCN tuvo el acto de colación de su promoción 2023 este lunes por la tarde en el Auditorio Juan Domingo Perón de la sede gremial. En la ceremonia, en la que también se celebró el 10° aniversario del egreso de la primera promoción, catorce estudiantes recibieron su título secundario. “La apuesta a la educación en nuestro Sindicato es fundamental y constante”, resaltó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



“La educación es un valor fundamental y es una oportunidad para salir adelante en esta Argentina en crisis. En UPCN lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, porque se cumplieron diez años de la primera promoción, es decir que hace 13 años empezamos con nuestra escuela secundaria”, comentó Domínguez tras desarrollarse la colación.



Luego hizo referencia a los inicios de la institución. “Al principio parecía un proyecto imposible, porque nadie creía que podía haber una escuela adentro de un sindicato. De hecho, no hay muchas experiencias en el país”, indicó y expresó que “la idea que nos motivó es que no puede haber trabajadores de la administración pública que no tengan su título secundario”. Destacó que gracias a esta escuela “varias promociones fueron logrando este objetivo”.



“Más tarde también abrimos las puertas a los hijos de los trabajadores”, expuso y aseguró que durante el acto de colación “quedó claro que UPCN es una gran familia donde las cosas importantes tienen lugar y donde se generan pertenencia, valores, deseos de superación”.

“Sabemos que sin educación no hay futuro”, afirmó la Secretaria Adjunta y sostuvo que “es en los momentos de crisis cuando más hay que apostar a la educación”.



“La escuela de UPCN es una oportunidad”, destacó y señaló que “la presencia de la familia, que en muchos casos es responsable y es la que permite que esos alumnos transiten su escuela secundaria, nos da mucha alegría y nos anima a continuar, a pesar de que a veces no es una tarea sencilla”.



También se refirió a la colación de la Escuela de Formación Profesional Nº 230, cuyo acto se realizará el miércoles 20 de diciembre. “Son 113 egresados que van a obtener su certificado para insertarse en el mundo laboral. Y en este momento que estamos atravesando, un oficio va a ser fundamental”, aseveró.



En el acto de este lunes estuvo presente quien fuera Rectora en los inicios de la escuela secundaria, Laura Rapetti, y también la Jefa de Supervisores de Escuelas Privadas, Milba Avaca, quien por ese entonces “tuvo un rol fundamental en el armado del proyecto y en darle contenido, fundamentación y contundencia en cuanto a lo pedagógico”, comentó Domínguez.



Asimismo, participó la Secretaria de Capacitación de UPCN y apoderada de la escuela secundaria, Adriana Satler, miembros de la Comisión Directiva del Gremio y todos los egresados de la primera promoción, que son todos trabajadores de la administración pública entrerriana, quienes recibieron una distinción. “Fue un momento muy emotivo que nos recuerda el origen de la escuela, nos compromete a seguir trabajando y planteando el desafío de la educación”, aseveró por último la dirigente gremial.