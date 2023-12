Suministro eléctrico: las recomendaciones de Enersa tras el temporal

Enersa informó que, como consecuencia del fuerte temporal de este miércoles que tuvo su epicentro en el centro de la provincia, fue afectado el suministro eléctrico en la zona; de acuerdo al parte, se reportaron importantes en Villaguay y áreas de influencia, como caída de árboles, postes y voladuras de techos, lo que afectó. Asimismo, también se registraron inconvenientes en San Salvador, Nogoyá, Santa Elena, La Paz y, en el norte, en Feliciano (donde se registraron, además, fuertes descargas eléctricas).Al respecto, Enersa solicitó a la comunidad evitar salir de sus hogares en la medida de lo posible y, de tener que hacerlo, manejarse con suma prudencia en la vía pública, circular con precaución y no acercarse a (ni tomar contacto con) cables cortados, postes de luz o árboles.Ante este tipo de eventos, Enersa despliega su plan de contingencias: refuerza el número de sus cuadrillas, colabora con las fuerzas públicas y trabaja de manera ininterumpida para reponer el servicio con la celeridad que la situación lo amerita. No obstante, pueden producirse demoras en aquellas zonas donde las condiciones de clima y suelo dificultan el ingreso de las cuadrillas a las áreas afectadas, pero TODOS los reclamos están siendo atendidos.Si estás en un inmueble que se encuentra inundado:- Desconectá, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble.- Evitá que las personas circulen dentro del inmueble si no se cumplió el primer paso.- Utilizá botas de goma o calzado de suela aislante.- En caso de necesites ingresar al domicilio, desconectá el interruptor del tablero principal, siempre que el nivel de agua lo permita.- Al proceder a la desconexión, evitá al máximo el contacto con el agua y, si es posible, parate sobre materiales aislantes. (Ej.: silla plástica o de madera).- Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal, o hay agua en el inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicitá a Enersa que verifique la ausencia de tensión.- Nadie debe tocar artefacto alguno ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores, hasta tanto se efectúe la desconexión y se proceda a verificar si el nivel de aislación es suficiente y efectuar los reemplazos que se consideren necesarios.- Antes de volver a dar tensión desde el tablero principal, desconectá todos los artefactos y aparatos eléctricos del hogar.- Hacé revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un técnico matriculado y mantenelos desconectados hasta que se haya verificado su correcto funcionamiento y nivel de aislación.- Tomá los recaudos necesarios. No arriesgues tu vida ni tus bienes personales."En situaciones como ésta, Enersa siempre preservará la seguridad de sus usuarios y el suministro eléctrico sólo se reestablecerá cuando las condiciones estén dadas para ello", se indicó desde la prestadora del servicio.Por SMS: Ante falta de suministro eléctrico, enviar LUZ, espacio, y NÚMERO de ID al 70080.Por teléfono: Servicio Atención Telefónica Integral (SATI), 0800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año.Por mail: tramitescomerciales@enersa.com.ar Por redes sociales, (Facebook, Instagram o Twitter): EnersaArg.