Marcelo Cerutti asumió la Intendencia de Crespo y anticipó cuál será su desafío

Marcelo Cerutti asumió como intendente de Crespo, en un acto realizado en el Anfiteatro del Lago de Crespo, este domingo por la noche. En la ocasión además, juró la vicepresidenta municipal, Jacinta Eberle y las tres secretarias que tendrá el municipio: Vanesa Pusineri (Gobierno y Desarrollo Humano); Evangelina Schmidt (Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hoffer (Infraestructura y Ambiente).Durante la ceremonia además, se entregaron reconocimientos a quienes cumplieron funciones ejecutivas y legislativas durante el período 2019-2023 y se presentaron la Orquesta Sinfónica Municipal, el Coro Municipal “Del Centenario” y “La Banda Mágica”.En la ocasión, el intendente Cerutti dio su primer discurso a la población. No fue ajeno al mensaje presidencial que había emitido Javier Milei horas antes y al respecto, manifestó: "Estuvimos escuchando el discurso de nuestro presidente Javier Milei, que fue bastante intenso, fuerte, que marcó un sesgo de que va a haber decisiones fuertes para toda la sociedad, desde el punto de vista económico sobre todo. Indudablemente eso no nos deja de preocupar, como a cada uno de ustedes, porque somos parte del gobierno en ejercicio. Pero quiero que sepan y tengan la tranquilidad, de que vamos a actuar con la templanza, la prudencia y la humildad de extenderle una mano al que circunstancialmente, no la pase bien con todo este desafío económico que tiene nuestro país por adelante. Yo pensaba también cómo puede hacer la ciudad, cómo podemos hacer nosotros, para ayudar en esta situación. Pero hay algo muy claro, que está inscripto en el ADN de Crespo, que es que nos marca el trabajo, el progreso, el orden, la solidaridad. Yo creo que eso es más que evidente y constituye una ayuda importante que le ha dado la ciudadanía a todos los gobiernos, a todos los intendentes que han pasado en este período democrático y anterior también"."Siempre la responsabilidad está del lado de la dirigencia", afirmó el mandatario local en ese marco de reflexión y agregó: "Aquí el pueblo ha cumplido siempre: pagando sus impuestos, trabajando, siendo honestos, integrándose con el campo y con la producción. Entonces, esa responsabilidad de dirigir el destino es de los dirigentes. Y esa misma responsabilidad que pretendemos, se la vamos a transmitir y se la vamos a llevar a nuestro gobernador. Coincidimos en un montón de cosas, hicimos campaña juntos -se pudo cambiar de signo político después de varios años en la provincia-, y tenemos su compromiso. Hay muchas reparticiones provinciales aquí en Crespo, que en estos últimos años no estuvieron a la altura que debían estar en una ciudad como la nuestra. Quedaron rezagadas, algunos pasos atrás. Tenemos el compromiso del gobernador electo y nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias. Entiéndase como reparticiones provinciales el hospital, la seguridad, la falta de viviendas, los caminos vecinales, la ruta, la justicia. Todas esas son incumbencias provinciales y vienen muy atrasadas en la provincia en general y en Crespo en particular. Tenemos el compromiso de él y yo mismo también asumo el compromiso de realizar las gestiones pertinentes, junto con todo mi equipo, para llevar a cabo estas inquietudes"."Todos nos debemos a esta ciudad", sostuvo el presidente municipal y en ese sentido manifestó: "Con Jacinta (Eberle) que me acompaña, todo el equipo de gobierno -las Secretarías- y también el Concejo Deliberante -el oficialismo y la oposición-, todos nos comprometemos a trabajar dejando lo mejor posible. Ese ADN que tiene la ciudad, queremos defender y que siga siendo así, con el trabajo, con la pujanza, con todas estas cuestiones. Les puedo asegurar desde esta gestión, que va a haber autoridad, transparencia, control de los gastos".Cerutti hizo público uno de sus máximos anhelos con que asume la Intendencia: "Más allá de algún número estadístico que podamos dar o algún dato, dentro de 4 años quisiera poder seguir afirmando el dato que a mí más me gusta de acá: el querer pertenecer y desarrollarse en esta ciudad. Mi mayor desafío es que la gente siga eligiendo vivir en Crespo. Este Crespo lindo, que todos tenemos y podemos disfrutar. Quiero que siga siendo así y no que solamente lo podamos decir nosotros, sino que lo prefieran de esa manera nuestros hijos y nuestros nietos, quienes nos visitan. Ese va a ser uno de mis mayores compromisos y de todo mi equipo de gobierno, se los aseguro".Con emoción por el camino que comienza, agradeció: "Muchas gracias a mi familia, que siempre me apoya: Agustín y Paulina, mi madre que está acá y mi hermana Mabel".La jura de las nuevas autoridades se desarrolló en un punto especial de la ciudad, sobre lo cual Cerutti explicó: "Hemos elegido el Parque del Lago en consonancia con los 40 años de Democracia. Entiendo e interpreto que este espacio es lo más transversal y lo más democrático que tenemos en la ciudad. Todos lo atravesamos, quienes ingresar y egresan, compartimos caminatas, mates, girasoles con amigos y familiares, diversa gente se reúne a compartir un momento o un show y espectáculos o la misma Fiesta Nacional de la Avicultura que nos convoca aquí al lado. Creo que es el lugar especialmente elegido para un buen inicio de gobierno, rodeado de toda esta gente que nos acompaña y que tiene que ser realmente nuestra modalidad de gobierno: estar cercano a la gente. Siendo cardiólogo, diría 'tomándole el pulso a la gente', a la sociedad, a las necesidades que tienen".