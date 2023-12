Lauritto asumió como intendente de Concepción del Uruguay

Este domingo por la noche, en la explanada de la Municipalidad de La Histórica, se llevó a cabo el acto de asunción y jura del intendente electo de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto. Allí, el Presidente Municipal estuvo acompañado por Rossana Sosa Zitto, quien hizo lo propio para tomar posesión del cargo de viceintendenta.



Asimismo, cabe destacar que de acuerdo al artículo 81 de la Ley 10.027 orgánica de los municipios y el 236 de la Ley Provincial, la propia Sosa Zitto se hará cargo de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante (HCD).



A su vez, minutos antes de la asunción de Lauritto, y cumpliendo con la reglamentación vigente, juró en primer término el concejal de mayor edad Pablo Gustavo Presas, y se procedió al izamiento del Pabellón Nacional y a la entonación del Himno Nacional Argentino.



Luego, el propio Presas tomó juramento a los ediles electos que formarán parte del HCD de la ciudad. Ellos son Juan Martín Garay, Laura Marianela Concepción Marclay, Miguel Arturo Toledo, Paola Jacquement, Lisandro Francisco Pinilla, Vanesa Leonor Zanandrea, Luciano Martín Rodríguez, Karina Elizabeth Percara, Guillermo Alejandro Dus, Viviana Gabriela Rodríguez y Osvaldo Miguel Marclay.



Tras la rubricación del acta de traspaso entre el intendente saliente, Martín Oliva, y José Eduardo Lauritto, frente a la escribana de la Municipalidad, Teresita Alzamora, se formalizó la asunción de las autoridades.



La palabra de Lauritto



Acompañado por los uruguayenses que se acercaron al lugar, Lauritto pronunció su primer discurso del que será su tercer mandato como Presidente Municipal de nuestra ciudad.



En primer lugar, Lauritto señaló: “quiero agradecer a los convecinos que acompañan en este acto democrático. La presencia de ustedes le da vida a este acto, como lo fue cuatro años atrás y como lo será en el 2027”.



El intendente electo continuó: “Un 10 de diciembre de 1983, Juan Carlos Lucio Godoy juraba como primer intendente de la recuperación de la democracia, vengo 40 años después, a asumir mi tercer mandato frente al Municipio. Estoy convencido que, si se ejerce con honestidad y diálogo, se trata de un noble compromiso a la sociedad”.



En relación a esto último, añadió: “una sociedad que semanas atrás, me concedió el honor de que hoy para mi persona, este no sea un día más. Vengo a asumir la más digna de las tareas a la que puede aspirar un vecino de nuestra ciudad, que es representar a los uruguayenses”.



A criterio de Lauritto, este será un desafío, y bregará por hacer que Concepción del Uruguay esté presente. A su vez, frente a la viceintendenta y a los ediles electos, indicó que buscará la construcción de una nueva dirigencia, una que incluye a todos los uruguayenses, “piensen como piensen, y sean del espacio político que sean”.



“Somos respetuosos de la voluntad popular, y ojalá que tengamos la claridad necesaria para saber interpretar lo que ha querido expresar la gente con su voto, tanto en el escenario local, provincial y nacional”, aseveró Lauritto.



Y agregó: “Garantizamos a los concejales de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, una firme decisión de diálogo y participar en una construcción colectiva por y para los uruguayenses. Esto requiere una pluralidad de voces, consensos y el respeto por el otro. Aspiramos a que La Histórica se vea beneficiada a raíz de esto”. El Presidente Municipal electo hizo hincapié en creer en el diálogo, uno que construya sin que sea necesario traicionar convicciones, uno que permita convivir en tolerancia plena.



“Estaremos junto al trabajo y al trabajador, con aquellos que producen bienes y servicios en la ciudad. El comercio, el sector agropecuario, la salud, el emprendedurismo y demás”, indicó.



Asimismo, aclaró que se continuará con las políticas públicas necesarias de la intendencia saliente, como, por ejemplo, bregar por el acompañamiento de UNICEF, posicionando a las infancias en un lugar clave para el desarrollo de los más chicos.



Luego, se refirió a las obras: “Se ha logrado estos últimos años, las defensas Norte y Sur, la primera y segunda etapa del Plan Maestro de Agua Potable, 830 cuadras asfaltadas o pavimentadas, 30.000 metros más de la Red de Gas Natural, entre tantas otras que han sido tan costosas”.



Siguiendo con esta línea, aseguró que “los convecinos demandan hoy la tercera etapa del Plan Maestro de Agua, el nuevo Plan Director Cloacal de la ciudad, y un largo etcétera. Queda claro y debemos ser claros, estas obras no se podrán afrontar ni podrán ser afrontadas con recursos municipales propios”. Aunque admitió: “no dudaré en pedir el acompañamiento a los gobiernos de nuestra provincia y país, para lograr financiarlas y concretarlas en un futuro”.



Lauritto explicó, además, que los primeros pasos de la gestión no serán sencillos, “tal y como ha sido apuntado por el presidente de la Nación, y a estas políticas deberemos adaptarnos, y por esto, estaremos limitados al contexto. Al menos nuestro primer año de administración deberá ser financiado con recursos propios, asumiendo que Nación y Provincia tendrán sus propias dificultades”.



En este sentido, aclaró que “esto nos conduce a una primera decisión, que será priorizar el pago de los salarios de los trabajadores municipales, entendiendo que con prudencia fiscal, esto no supere el 60% del total mensual del ingreso del Municipio”.



De acuerdo al Presidente Municipal, “nuestra principal meta es fortalecer la prestación de servicios públicos municipales. Esto lo decidimos a raíz de las más de 300 reuniones vecinales. La iluminación, la pavimentación, la reparación de calles de tierra, la obstrucción cloacal y tantas otras cosas, serán clave”.



“Llego con las manos extendidas para todos, y a renovar desafíos en nuestra querida concepción del Uruguay. Reitero el agradecimiento a todos aquí presentes, es una caricia al alma. Muchas gracias”, finalizó Lauritto.



En el acto estuvieron presentes, además del flamante Presidente Municipal, el intendente saliente de La Histórica, Martín Oliva; autoridades del Honorable Concejo Deliberante saliente; la presidenta electa del Honorable Concejo Deliberante y viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; concejalas, concejales e integrantes del Departamento Ejecutivo; el Diputado Provincial, Yari Seyler; intendentes de localidades vecinas; ex presidentes municipales de La Histórica, Juan Carlos Lucio Godoy, Marcelo Bisogni y Carlos Schepens; el Juez Federal, Dr. Pablo Seró; la Jueza Federal, Dra. María Caccioppoli; la Fiscal Federal, Dra. Josefina Minatta; Directora del Palacio San José, Guillermina Bevaqcua; presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto; autoridades educativas pertenecientes a las universidades basadas en la ciudad, diferentes fuerzas de seguridad, sindicales y civiles; entre otros.