Susana Lambert asumió por segunda vez como intendente de Villa Elisa

Los once concejales electos en octubre último asumieron sus bancas para el período que se inicia. Ellos son: Daniel Cáceres, Andrés Claudio Bel, Nerina Daniela Gerard, Ivana Carolina Blanc, Jonatan Esteban Francou, Valentina Sinner, Silvina Victoria Medina, Matías Ezequiel Favre, María Agustina Ferreyra, Eduardo José Ocampo, Gertrudis Mariel Benítez.



A continuación, tuvo lugar la jura del Vicepresidente del Concejo Deliberante, Christian Moren para un nuevo período al frente de este Cuerpo.



Fue él quien tuvo a su cargo prestar juramento a la Presidente Municipal electa Lic. Susana Lambert quien asumió así por segunda vez consecutiva el cargo de mayor autoridad de la ciudad.



Por su parte, la Presidente electa hizo lo propio con los funcionarios: Gisela Combet (Secretaria de Gobierno) y Adolfo Viollaz (Secretario de Obras y Servicios Públicos).



Al referirse al inicio de este nuevo período, Lambert destacó “me impulsa la convicción de saber todo lo que nos queda por hacer, el deseo de que los logros de estos últimos años puedan sostenerse en el tiempo y también el sentirme profundamente acompañada por un equipo de personas con conocimiento, ganas de trabajar y de aportar desde lo constructivo a esta ciudad”.



Al realizar un balance de su gestión indicó: “en 2019 sentíamos que hacía falta poner a Villa Elisa en movimiento, que el principal reclamo de los vecinos tenía que ver con la falta de acción en múltiples órdenes. Pasaron cuatro años en los que tuvimos que atravesar muchas dificultades, sin embargo, pudimos iniciar y sostener una presencia activa del municipio en la vida de la ciudad, un camino de crecimiento que hoy es necesario profundizar”.



E hizo hincapié en que “iniciamos nuestro trabajo con un estado municipal en pleno déficit económico y con un conflicto salarial latente. Aún con dos años de pandemia y restricción de actividades económicas, hemos podido cerrar todos los años con superávits, lo que nos permitió realizar importantes inversiones y apostar a las obras que eran demandadas por los vecinos”.



“Concretamos obras como hacía mucho tiempo no se veía”, sintetizó respecto al trabajo de los últimos años. Al referirse al período que inicia, aludió a distintos objetivos como prioritarios: “continuar mejorando la infraestructura urbana, trabajando en la gestión y búsqueda de soluciones habitacionales para muchas de nuestras familias, (…) gestionando programas para el mejoramiento de nuestras calles, así como la concreción de nuevas obras hídricas. (Lograr) una ciudad que avance hacia el logro de ser esa localidad integrada, generadora de espacios y oportunidades para todos”.



En lo personal, manifestó: “quiero llevarles la tranquilidad de que reingreso nuevamente a la Intendencia con valores que no voy a dejar en la puerta. La honestidad, la humildad, la dedicación al trabajo y la apertura al diálogo”.



De esta manera, luego de haber sido elegida nuevamente por los vecinos, Lambert dará continuidad a su gestión al frente del Municipio de Villa Elisa por cuatro años más.