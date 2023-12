Desarrollo eléctrico: obras y aportes no reintegrables para potenciar produción

Obras eléctricas

Aportes no reintegrables

En cuanto a desarrollo eléctrico, entre el 2019 y el 2023, la Secretaría de Energía confeccionó pliegos y proyectos técnicos de diversos tipos. Al mismo tiempo, con obras de electrificación se beneficiaron más de 600 hogares y zonas productivas vitales para nuestra provincia. En cuanto a la inversión, superó los 4.000 millones de pesos. Una pieza crucial para que ello suceda fue el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar).Actualmente, hay tres grandes obras en ejecución en los departamentos Gualeguay, Federación, Feliciano y 150 para usuarios individuales dispersos en toda la provincia que se realizan a través de convenios con las distribuidoras. Desde la Secretaría, en cuanto a desarrollo eléctrico, se cubrieron las demandas de municipios, comunas, juntas, parques industriales y se fortalecieron las infraestructuras de las concesionarias prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica.Respecto a todo el trabajo y gestión de las obras eléctricas, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, manifestó: “Vale la pena resaltar la historia que hay detrás de cada obra. Para nuestra gestión tienen un fuerte trasfondo social y lo hicimos notar. Extender varios kilómetros, un tendido de línea para que dos o cuatro familias tengan luz es una decisión enteramente política de ampliar derechos y lo hicimos gracias al gobernador Bordet”.Una de las obras más importantes de la gestión es la “finalización Atencio - La Verbena - Rincón del Chañar” que cuenta con 84,49 por ciento de avance al mes de noviembre. Sucede que, a finales de 2019, sin causa justificada y por decisión unilateral de la contratista, se paralizó y el gobierno provincial hizo frente a esa situación intentando reconducir el contrato mediante multas y, ante la negativa, no hubo otra alternativa que la rescisión. Al tomar posesión, en febrero de 2022, comenzó a elaborarse un nuevo proyecto para dar una solución definitiva. “Hoy podemos decir que, gracias a la decisión política del gobernador, Gustavo Bordet, se licitó nuevamente, se adjudicó y hoy estamos a pocos meses de concluir”, resaltó la titular de Energía, al repasar las complicaciones administrativas y legales de esta gran obra que beneficiará a más de 120 pobladores de los cuales ya se han conectado 30.Siguiendo la línea de los trabajos en ejecución está “Sexto y Séptimo distrito, departamento Gualeguay” que acumula un 33,97 por ciento de avance. Una obra de relleno que incorporará nuevos usuarios a las redes existentes de cooperativa Victoria y algunos de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa). La particularidad que posee es que contempla la construcción de 17 kilómetros de tendido eléctrico para abastecer el sector sureste del sistema de distribución rural. “Estamos hablando de más de 75 usuarios, también va a tener la posibilidad de generar una considerable mejora para los existentes. Le queda un año más de ejecución. Está destinada a pobladores rurales y productores de pozos de riego para la producción de semillas, actividad muy fuerte en esa zona”, expresó Guerra.En cuanto a los trabajos de “electrificación rural San Ramón, en el departamento Federación”, fue un proyecto que surgió para dar respuesta al pedido de emprendedores. Actualmente, ven limitada su posibilidad de crecimiento debido a las líneas de media tensión monofásicas. En este sentido, resaltó la secretaria de Energía: “A partir de esta obra podrán proyectar la instalación de cámaras frigoríficas y demás equipamiento, por ejemplo, cosa que hoy no pueden. Podrán repotenciar sus instalaciones”. También, se proyectó incorporar familias que no cuentan con el servicio eléctrico porque les resulta imposible costear la construcción de una conexión de esa naturaleza.A su vez, como obra finalizada, está “Colonia La Selva - Paso Gallo - usuarios varios”, ubicada en el departamento Federal, principalmente en las zonas de Conscripto Bernardi, Campo Grande, Apeadero Don Gonzalo, Banderas, Colonia Federal, Miñones, Carpinchorí y, en una parte del departamento de La Paz, como es Bovril. Llevó el suministro energético a casi 100 familias. “Una obra muy esperada por los vecinos en la cual se construyeron más de 85 kilómetros de línea de media tensión en 7,62 kilovatios y generó un beneficio crucial para la zona, principalmente destinado a pobladores que no tienen el servicio y emprendimientos que necesitaban aumentar su producción agropecuaria”, explicó Guerra.Otra asistencia que realizó la Secretaría, desde la parte técnica, fue colaborar en la confección de los pliegos para la licitación Paraná III y IV. Se trata de la terminación de las líneas de 132 kilovatios que vinculan la estación transformadora de 500 kilovatios Gran Paraná con la Estación Transformadora 132?kilovatios Paraná Norte. Es una obra de trascendental importancia en la que se trabajó de la mano de Enersa, hoy tiene un 30 por ciento de avance y se prevé que esté finalizada los primeros meses de 2024.Otro dato destacable en cuanto a desarrollo eléctrico son los aportes para el fortalecimiento de infraestructura de las distribuidoras. En el departamento Villaguay se financió el cierre del sistema eléctrico para la Cooperativa Villaguay mediante la obra denominada Mojones Sur. Se construyeron ocho kilómetros de línea trifásica que facilitan el mantenimiento y la operación del tendido en una zona que antes solo tenía vinculación atravesando el cauce del río Gualeguay. Este trabajo permitió hacer una alimentación doble: mantener la existente y reforzar el sistema, lo que aumenta la calidad del servicio y soluciona los problemas de corte tanto en cantidad como en duración.Además de Mojones sur, se financió la troncal Pueblo Brugo. Una línea nueva trifásica de 13,2 kilovatios destinada a alimentar a toda la ciudad. Fue luego de la escucha atenta a la cooperativa 25 de Mayo Limitada. quienes no podían realizar el mantenimiento adecuado dada la antigüedad e inaccesibilidad. En consecuencia, tenía grandes fallas y los vecinos y vecinas frecuentaban cortes o interrupciones en el servicio. Con la construcción de esta nueva traza se solucionan estos problemas y se llevó un suministro seguro y de calidad a las más de 400 familias usuarias.Por otro lado, hubo una asistencia a Enersa para la construcción de 33 kilovatios entre Los Conquistadores y Feliciano, un proyecto de importante magnitud que permite llevar un doble suministro a la localidad de Feliciano y toda la amplia zona rural. Se ubica paralela a la Ruta Nº 2 que une las dos localidades. A su vez, es considerada, por su magnitud, clave para el norte entrerriano.Dentro de los subsidios, se puede destacar la obra paraje La Calera, con la cual se potencia el desarrollo productivo y turístico del noreste de San José, en el departamento Colón. Es una zona de emprendimientos de industria avícola que demandaban una mayor potencia, por lo cual se construyó una línea subterránea desde la Estación Transformadora San José hasta paraje La Calera. Fue para acompañar la oportunidad de crecimiento que tiene este sector de la costa del Uruguay.En la misma línea de colaboración, a través de aportes no reintegrables con fondos provinciales, está la cooperativa Santa Anita. En este caso, se financió el mantenimiento para hacer frente a las contingencias climáticas como fuertes ráfagas de viento, caída de postes, corte de cables y demás daños.En conclusión, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, a modo de balance en materia de desarrollo eléctrico, expresó: “El Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar) ha sido un pilar fundamental para que entrerrianos y entrerrianas accedan a las obras necesarias. Mediante este programa se otorgaron bonificaciones que cubrieron más del 40 por ciento del valor de obra y el otro 60 por ciento, a cargo del interesado, fue financiado a tasas bajas. Se promedia que, por año, accedieron alrededor de 150 usuarios, entre emprendimientos productivos y familias rurales, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia”.