Chajarí celebrará los 40 años de la democracia con una fiesta popular

El domingo 10 de diciembre, cuando se cumplan los 40 años de la asunción de Alfonsín como Presidente de la Nación y estén asumiendo las nuevas autoridades del país y del Gobierno Municipal,en el Paseo de la Vía. La misma tendrá lugar desde las 16:30 horas con entrada libre y gratuita, abriendo con la actuación de Santiago "Bocha" Sheridan, seguida del grupo Inefable's, Gildas Bailanta, y cerrando a las 20 horas con las canciones más conocidas de. Habrá servicio de cantina a cargo de los clubes y comparsas participantes de los Carnavales 2024, y stands con muestras de los talleres municipales de la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión.A horas de su arribo a Chajarí, el tecladista Juan del Barrio habló con la Radio Pública y adelantó detalles del show de Los Abuelos: "Sonarán básicamente los que todos conocemos como los hits de Los Abuelos. El problema que tenemos cuando armamos la lista no es decidir qué tema vamos a poner, sino que el problema es qué tema vamos a sacar de la lista; no sé si habrá otra banda que tenga tantos hits como Los Abuelos de la Nada", aseguró."Para la gente la verdad es bárbaro porque escuchan los temas que quieren escuchar. Nuestro compromiso con la música de Los Abuelos es mantener vivo eso, no son versiones nuevas, diferentes, básicamente respetan las versiones originales, porque también a nosotros nos encanta tocar esos temas así como son, porque son canciones hermosas", agregó.En cuanto a la actualidad de la banda, Del Barrio contó que "a partir de este año nos presentamos como Los Abuelos, ya que la desvinculación de Gato Azul Peralta, que legalmente es el dueño de la marca Los Abuelos de la Nada, no nos permitió seguir con el nombre". A lo que agregó que "la misión nuestra es mantener viva la música de Los Abuelos de la Nada. Alguien podría decir, bueno entonces es un grupo tributo, y no, lo nuestro es diferente, porque nosotros somos músicos que hemos participado de la banda. Yo soy tecladista de Los Abuelos de la Nada desde el año 84, y no veo porque no debería seguir siéndolo, no?".Los vecinos de Chajarí tendrán la oportunidad de escuchar al cantante y guitarrista correntino Santiago "Bocha" Sheridan, quien llevará lo mejor del chamamé, interpretando canciones de su extensa carrera, en la que fue integrante de diferentes agrupaciones para luego desempeñarse como solista, realizando paralelamente innumerables colaboraciones con diferentes artistas.Por otro lado, podrán disfrutar de la actuación de la banda Inefable's de la ciudad de Paraná, con su repertorio de lo mejor de la cumbia, volviendo a actuar a nuestra ciudad luego de haberse presentado en el Festival del 150° Aniversario de Chajarí; seguida de Gildas Bailanta, con un show que recorre algunos de los temas más emblemáticos de Gilda, interpretados por un grupo de artistas también de Paraná, recreando un ambiente de auténtica cultura popular.Por último, la banda Los Abuelos brindará un show que promete ser una verdadera fiesta de los 80, repasando clásicos inolvidables del rock argentino como Costumbres Argentinas, Mil Horas, Chalamán, Sin Gamulán, Sintonía Americana, Lunes por la madrugada, entre otras.La formación de Los Abuelos está conformada por Juan Del Barrio (tecladista de Los Abuelos de la Nada de 1984 a 1988, y tecladista de Spinetta Jade y Suéter), Kubero Díaz (guitarra y voz, consagrado guitarrista del rock argentino, integrante de La Cofradía de la Flor Solar, La Pesada del Rock and Roll, e integrante de Los Abuelos de la Nada de 1986 a 1988), Jorge Polanuer (saxo y voz, saxofonista de Los Abuelos de la Nada de 1987 a 1988), junto a otros músicos.