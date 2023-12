Estudiantes de Enfermería recibieron mochilas con equipamiento técnico

También se hizo entrega del equipamiento a instituciones de educación superior de Entre Ríos donde se cursa la carrera.



Cada mochila contiene instrumentos para las prácticas profesionales y la actividad laboral luego del egreso. Incluye un estetoscopio tipo rappaport para auscultar ruidos cardíacos y respiratorios, un esfigmomanómetro aneroide para la medición de la presión arterial en adultos y niños y un estetoscopio de pinard (dispositivo para escuchar los sonidos cardíacos fetales).



Además, contienen un termómetro clínico digital, un oxímetro de pulso autocontenido para medir y registrar la saturación de oxígeno en la sangre arterial, una linterna clínica, un reloj analógico con segundero, un lazo hemostático que permite detener la circulación sanguínea de forma, un par de anteojos de seguridad, una tijera de lister, un par de guantes de examinación de látex, un descartador de agujas de bolsillo, un gestograma de bolsillo, una cinta obstétrica símil, una cinta para perímetro cefálico, una caja de curaciones completa y un portapapeles para anotaciones.



Jerarquización de los institutos



El presidente del CGE, Martín Müller, participó de la entrega y señaló que “haber logrado tener infraestructura, equipo e insumos es vital, no hay forma que las tecnicaturas con una especialización muy específica funcionen si no es con esta inversión de parte del Estado”, mientras que aseguró que “nos vamos satisfechos, porque cerramos un ciclo de jerarquización de los institutos que abarca no solamente al ámbito público, sino también, en igualdad de condiciones, al ámbito de la gestión privada”.



“Para nosotros el sistema es uno solo y reconocemos el esfuerzo que realizan todos para estar a la altura de la calidad educativa que demandan estos tiempos”, subrayó Müller.



En tanto, el director de Educación Técnico Profesional del CGE, Omar Peltzer, dijo que “para la provincia de Entre Ríos, esta adquisición tiene una inversión de 212 millones de pesos, que vienen desde un programa específico del INET para todos los alumnos y alumnas de segundo año de Enfermería, que van a quedar con estas mochilas y que además, cuando egresen, se la llevan a sus hogares”.



“Estamos muy contentos del desarrollo y la profesionalidad que va tomando la carrera de Enfermería en toda la provincia; de haber podido entregarle a la mayoría de los institutos el kit completo para la simulación”, remarcó.



A su turno, el director de Educación Superior del CGE, Diego Gacía, aseguró que “la concreción de esta entrega constituye un importante esfuerzo y pone de manifiesto la irrenunciable preocupación y ocupación de las actuales gestiones provinciales y nacionales que en materia de formación técnica viene ocupando un lugar central en la agenda de la política educativa”.



En ese sentido, García señaló que “ofrecer a las y los estudiantes la oportunidad de formarse contando con los elementos técnicos fundamentales, como así también que los y las egresadas cuenten con sus insumos para el desempeño profesional, responde a una política que se responsabiliza por una formación de calidad y equivalente en todas las instituciones de Entre Ríos”. Acto de entrega

El acto de entrega se realizó en el salón auditorio General San Martín del CGE con la presencia del presidente, Martín Müller; el vocal, Humberto Javier José; el director de Educación Superior, Diego García; el director y subdirector de Educación Técnico Profesional, Omar Peltzer y Mariano Brites; la directora de Educación de Gestión Privada, Patricia Palleiro; docentes; estudiantes y egresados.



Institutos que recibieron el equipamiento:



Instituto de Educación Superior Presbítero Orlando Bottegal de Hasenkamp.



Instituto de Educación Superior Gaspar Benavento de Victoria.



Instituto de Formación Docente Continua María Inés Elizalde de Gualeguaychú.



Instituto Superior de Formación Docente Rogelio Leites de La Paz.



Instituto Superior de Formación Docente Luis Arienti de Federal.



Escuela Normal Superior Victorino Viale de Paraná.



Instituto de Formación Docente Continua Villa Paranacito.



Instituto Superior Diamante de Diamante.



Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno de Feliciano.



Escuela Normal Superior Antonio Sagarna de Nogoyá.



Instituto Cruz Roja de Paraná.



Instituto Cruz Roja de Gualeguay.



Instituto Cruz Roja de Concordia.